Yargıtay'dan Tatlıpınar Enerji lehine 37,8 milyon TL'lik karar
Tatlıpınar Enerji'nin TEİAŞ'a karşı açtığı RES Katkı Payı davasında Yargıtay, şirket lehine verilen 37,84 milyon TL'lik kararı onadı.
Tatlıpınar Enerji, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) aleyhine açtığı RES Katkı Payı davasına ilişkin Yargıtay kararının şirket lehine onandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Şirket açıklamasına göre Yargıtay, daha önce verilen yerel mahkeme kararını onayarak davayı kesinleştirdi.
Karar kapsamında TEİAŞ'ın, Tatlıpınar Enerji'ye 37,84 milyon TL tutarındaki alacağı, 28 Aralık 2022 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte ödemesine hükmedildi.