Yarım asırlık deneyimle Dormir'i global marka yapacak

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Yatak ve uyku ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Dormir Yatak, üretim ve ihracat odaklı büyümesini sürdürüyor. Ortopedik yataklar, paket yay sistemleri, visco ve hibrit yatakların yanı sıra baza ve başlık gruplarında üretim gerçekleştiren şirket, Türkiye genelindeki satış ağının yanı sıra 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor.

Dormir Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İlbasmış, şirketin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “Firmamızın temelleri aile şirketi olarak 1976 yılında atıldı. Bugün ise modern üretim tesislerimizde yüksek teknoloji kullanarak üretim yapıyoruz ve ürünlerimizi hem iç pazara hem de birçok ülkeye ulaştırıyoruz” dedi. Şirketin Ar-Ge çalışmalarının özellikle uyku konforu ve ergonomi üzerine yoğunlaştığını ifade eden İlbasmış, yeni nesil uyku teknolojileri geliştirmeye odaklandıklarını söyledi. İlbasmış, “Ar-Ge çalışmalarımızda uyku konforu, ergonomi ve dayanıklılık öncelikli başlıklarımız arasında yer alıyor. Yeni nesil yay sistemleri, nefes alabilen kumaş teknolojileri ve uzun ömürlü yatak yapıları üzerine sürekli geliştirme yapıyoruz” diye konuştu. Üretim tarafında ise verimliliği artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü dile getiren İlbasmış, otomasyon ve dijital üretim sistemlerine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Hedefte yeni pazarlar var

2025 yılında hem iç pazarda hem de ihracatta büyüme kaydettiklerini belirten İlbasmış, özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında satışlarını artırdıklarını söyledi. 2026 yılına yönelik hedeflere ilişkin değerlendirmede bulunan İlbasmış, “Yeni ürün grupları ve yeni pazarlara girişle birlikte ciro ve ihracatımızı çift haneli oranlarda artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmak ve uluslararası fuarlarda markamızı daha güçlü şekilde temsil etmek de önceliklerimiz arasında” ifadelerini kullandı. Şirketin orta ve uzun vadeli hedefinin Dormir markasını global ölçekte güçlü bir uyku markasına dönüştürmek olduğunu belirten İlbasmış, ihracat ağını genişletmeye yönelik çalışmaların süreceğini de kaydetti.

Yeni yatırımlar gündemde

Üretim kapasitesini artırmaya yönelik makine ve teknoloji yatırımları gerçekleştirdiklerini aktaran İlbasmış, “Hem üretim altyapımızı güçlendirecek hem de verimliliği artıracak yatırımlar planlıyoruz. Bu sayede ihracatımızı büyütmeyi ve ürün kalitemizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz” dedi. Aileden gelen üretim kültürünü modern teknolojiyle birleştirdiklerini vurgulayan İlbasmış, “Kalite odaklı üretim anlayışımız, güçlü ihracat ağımız ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemle en güvenilir marka konumundayız” değerlendirmesinde bulundu.