Yarım asırlık dev gıda üreticisi iflas etti!

1980 yılında Konya’da kurulan ve Mevlana şekerleriyle bilinen Konya Giba Gıda, yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuştu. Ancak mahkeme, geçici mühlet sürecinin ardından şirketin konkordato talebini reddetti. Bu kararla birlikte daha önce verilen geçici ve kesin mühlet kararları ile tüm ihtiyati tedbirler de yürürlükten kaldırıldı.

İflas masasının oluşturulduğu ilan edildi

Mahkeme kararının ardından geçici konkordato komiserinin görevinin sona erdiği bildirildi. Ayrıca Konya 1. İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/12 iflas sayılı dosya kapsamında iflas masasının oluşturulduğu ilan edildi. Kararla birlikte şirketin iflas süreci resmi olarak başlatıldı.