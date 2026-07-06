Yarının Köyleri dijital merkezlerinde yaz eğitimleri başlıyor

Temmuz ayında başlayacak ve ağustos boyunca devam edecek programlarla, dijital merkezlerin etki alanındaki 1000’den fazla çocuk ve gence ulaşılması hedefleniyor.

Adana Kürkçüler, Denizli İnceler, Diyarbakır Bağıvar, İzmir Ulamış ve Sakarya Taraklı’daki Yarının Köyleri Dijital Merkezlerinde düzenlenecek eğitimler, kırsal bölgelerde yaşayan çocuk ve gençlerin teknolojiye erişimini artırmayı ve geleceğin gerektirdiği becerileri erken yaşta kazanmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Program kapsamında çocuklar ve gençler; robotik, kodlama, yapay zeka ve STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) alanlarında eğitimler alacak. Bu eğitimlerle katılımcıların analitik düşünme, problem çözme, yaratıcılık ve teknoloji üretme becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Böylece çocukların dijital dünyada yalnızca kullanıcı değil, aynı zamanda üreten ve çözüm geliştiren bireyler olarak desteklenmesi amaçlanıyor.

Teknoloji eğitimlerinin yanı sıra yaz programında dijital müzik, çevre bilinci, çocuk hakları, yerel değerleri öğrenmeye dair faaliyetler ve drama gibi sanat atölyeleri de yer alacak.

STK’ların desteğiyle planlanan farkındalık eğitimleri ve atölyeleriyle çocukların kendilerini ifade etme becerileri ve çevresel farkındalıkları güçlendirilecek.

Eğitimler her bir dijital merkezin yer aldığı köy ve çevre yerleşimlerdeki çocuk ve gençlerin yaş gruplarına uygun olarak planlanacak. Uzak köylerden katılım olması durumunda servis imkanı da sağlanacak.

Dijital merkezlerdeki eğitimler, merkezlerin koordinasyonunda görev alan yerel eğitmenler ve alanında uzman gönüllüler tarafından verilecek.

Eğitimlerin sonunda çocukların öğrendiklerini uygulayabilecek beceriye sahip olması programın önemli hedefleri arasında yer alıyor.

Kodlama, robotik ve yapay zeka eğitimlerine katılan çocuk ve gençlerden oluşan yarışma takımlarının kurulmasından, dijital müzik etkinlikleri kapsamında yeni şarkıların bestelenmesine kadar eğitimlerin pratik sonuçları da olacak.

Eğitimleri tamamlayan çocuk ve gençlere katılım belgesi verilecek. Yaz programlarına katılan çocuklar ve gençler, yaz dönemi sonrasında da yıl boyunca dijital merkezlerde düzenlenen eğitim ve atölyelere katılabilecek.

Yarının Köyleri Dijital Merkezleri, kırsal bölgelerde dijital uçurumun azaltılmasına katkı sunarken çocukların ve gençlerin teknolojiyle erken yaşta buluşmasını destekliyor.

Program, teknoloji okuryazarlığını artırmanın ötesinde, kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak geleceğin üretken, yenilikçi ve dijital becerilere sahip bireylerinin yetişmesine katkı sunmayı hedefliyor.