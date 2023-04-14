Yaşam alanlarında konfor ve sürdürülebilirliğe talep artıyor

İç mekan sektörü gün geçtikçe büyüyor. Gitnux’un paylaştığı verilere göre, küresel pazarın 2028’e kadar her yıl ortalama yüzde 3,3’lük büyüme kaydederek 135,1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Sektörün hızla büyümesiyle birlikte iç mekanlara dair farklı trendler ortaya çıkarken, yapılan son anketler tüketicilerin yüzde 69’unun evdeyken kendilerini güvende hissetmek istediklerini, yüzde 56’sının da iyi bir tasarımın konforlu ve rahat mekanlar yaratmak anlamına geldiğini düşündüğünü gösteriyor.

Bu tasarım anlayışının hızla yaygınlaşması ise ev dekorasyonundan vitrifiyeye kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren markaların üretimine yön veriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Seramiksan’ın Pazarlama Müdürü Görkem Helvacıoğlu, “30 yılı aşkın süredir Türkiye’yi ve dünyayı iyi tasarım ile buluşturuyoruz. İyi tasarımın, kullanıcının ihtiyaç ve beklentilerini karşıladığı, hayatını daha kolay ve keyifli hale getirerek daha pozitif bir deneyim yaşattığı düşüncesindeyiz. ‘İyi Tasarım Herkesin Hakkı’ söylemimizle iyi bir tasarımın kullanıcı dostu, inovatif, dünya için sorumluluk alan ve erişilebilir olması gerektiğine inanıyoruz. Geçmiş dönemde tasarım demek bir objeden yola çıkarak mekân içinde bütünsellik oluşturmak anlamını taşırdı. Günümüzde tüketicilerin artık bilinçli birer kullanıcıya dönüşmesi, bu kriterin tasarımın iyi olarak nitelendirilmesi için yeterli olmadığını gösteriyor. Kusursuz tasarım dediğimiz zaman artık ürünlerin her birinde sürdürülebilirlik, fonksiyonellik ve konfor şartları aranıyor. Seramiksan olarak rekabetin ve farklılaşmanın anahtarının iyi tasarımdan geçtiğine inanıyoruz. Herkesin iyi tasarlanmış bir ürünü hak ettiğini düşünerek, bugün 76 şehirde 240 mağaza, 1000’in üzerinde tali bayi ve 60’tan fazla ülkeyi kapsayan ihracat ağımız ile herkesin ulaşabileceği, her tarza hitap eden kaliteli ürünlerimizi, müşterilerimizle buluşturuyoruz.” şeklinde konuştu.

“İyi bir tasarımın oluşturulmasında herkes eşit sorumluluğa sahip”

İyi bir tasarımın oluşturulmasında artık yalnızca tasarımcının değil, üreticiden mimarlara kadar herkesin eşit sorumluluğa sahip olduğunu belirten Helvacıoğlu, “Tasarım algısı her gün farklı bir boyut kazanıyor. Bu yüzden biz de geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki Galata Yapı showroomumuzda gerçekleştirdiğimiz Seramiksan ile İyi Yaşam Sohbetleri etkinliğinde. #İyiTasarımHerkesinHakkı mottomuzdan yola çıkarak, alanında deneyimli mimar ve iç mimarlar ile bir araya gelerek iyi tasarım üzerine verimli ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İyi tasarımın ne olduğunu onlara sorduk. İyi Yaşam Sohbetleri etkinliği kapsamında, iyi tasarım ve iyi yaşam üzerine sektör profesyonelleriyle ilham veren buluşmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Helvacıoğlu, etkinlikte mimarların yüzde 50’sinin iyi bir tasarımın fonksiyonel ve sürdürülebilir özellikler taşıması gerektiğine dikkat çekerken, diğer yüzde 50’sinin de estetiğin öne çıktığını ve tasarımın kişiye göre farklılık gösterdiğine dile getirdiklerini aktardı.

12 profesyonel mimarın ‘iyi tasarım’a dair görüşleri

İyi Yaşam Sohbetleri etkinliğinde alanında birçok başarıya imza atmış 12 profesyonel mimarın iyi tasarımın ne olduğuna dair görüşleri alındı. Mimarların iyi tasarıma ilişkin görüşleri şöyle:

- Dox Architecure Kurucu Ortak Yüksek Mimar Kadir Uyanık: Malzemeyi, rengi, fonksiyonu, kullanışlılığı en iyi şekilde ifade eden, bunları en iyi şekilde harmanlayan tasarımdır.

- Arasta İç Mİmarlık’tan İç Mimar Mimar Ayşegül Aras: Kendine özgü ve estetiği bütünleyen tasarımlardır.

- Arcitone Kurucu Ortak Yüksek Mimar Elif Akçakaya: Her tasarım bence kendine özeldir. Onu özel kılan kullanıcısı ve ait olduğu yerdir. Dolayısıyla ait olduğu yere en iyi uyumlanan tasarım, kullanıcısını hem fonksiyonel olarak hem de estetik olarak en çok mutlu eden tasarım doğru, iyi bir tasarımdır.

- No:1 Architects Kurucu Ortak Mimar Gonca Çetinkaya: İyi tasarım, bence tasarımcının ruhunun ve aklındakinin birleştirilip kâğıda aktarılmasıdır.

- Sinem Özlük İç Mimarlık Kurucusu İç Mimar Sinem Özlük: İhtiyaca cevap vermek, iyi tasarımın öncelikleri arasındadır.

- Entrada Mimarlık’tan İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Jülide Çömlekçiler: İyi tasarım müşterinin zevkine hitap eden, aynı zamanda fonksiyonel olması gereken tasarımdır. Biz öncelik olarak fonksiyonu ortaya çıkarıyoruz.

- Banu Sinan İnterior’dan İç Mimar Banu Sinan Çakmak: İyi tasarım doğru şekilde, doğru yollardan gittiğiniz zaman, kullanıcının ihtiyacını doğru bir şekilde anlayıp proje araştırma aşamalarında bütün bu sistemlere uyarak ilerlediğimizde ortaya çıkıyor.

- Birgen İnşaat’tan Mimar Alara Çelik: İyi tasarım kullanıcıyı en iyi şekilde yansıtan, işlevsel olarak da ona en çok yarar sağlayan ve olabildiğince zamansız tasarımdır.

- FTA Design’dan Mimar Tuğba Altınoklu: Bence tasarım çok göreceli bir kavram. Herkesin tasarım dili farklı, kendine aittir.

- Sakura Mimarlık Kurucu Ortak İç Mimar Sema Yazıcı: İyi tasarım zamansız, fonksiyonel ve sürdürülebilir olan tasarımdır.

- Oddo Mimarlık Kurucusu İç Mimar Onur Özkök: İyi tasarım, sürdürülebilir tasarımdır.

- Lento Proje Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Alpay Gültekin: İyi tasarım sürdürülebilir olarak, ergonomik şekilde, güzel bir şekilde yansımasıdır.