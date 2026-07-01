Korkmaz Grup'un Konya Yaşamkent'teki projesi Hüma’da satışlar devam ediyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Korkmaz Grup tarafından Konya’da hayata geçirilen Yaşamkent Hüma, sunduğu yaşam konsepti ve avantajlı ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Merkezi noktalara yakın konumuyla öne çıkan proje, modern şehir yaşamının ihtiyaçlarını karşılayan sosyal ve teknik donanımları bir arada sunuyor.

Yaşamkent Hüma, konfor odaklı yapısıyla sakinlerine birçok ayrıcalık vadediyor. Projede akıllı ev sistemi, yerden ısıtma, pay ölçerli merkezi ısıtma sistemi, ankastre mutfak, klima altyapısı, 7/24 güvenlik kamerası ve spor sahası gibi donanımlar yer alıyor. Ayrıca 4+1 daireler için iki, 3+1 daireler için ise bir kapalı otopark alanı bulunurken, her daireye özel elektrikli araç şarj istasyonu altyapısı da sunuluyor. Site içerisinde misafirlere özel otopark alanı da yer alıyor.

Doğayla iç içe bir yaşam hedefiyle tasarlanan projede zemin katta yer alan dairelere özel bahçe alanları da dikkat çekiyor. Şehir yaşamının içinde yeşil alan avantajı sunan proje, hem aile yaşamına hem de konforlu bir yaşam arayanlara hitap ediyor. Bunun yanında Yaşamkent Hüma'nın, stadyuma yaklaşık 800 metre, Selçuker Center'a ise yaklaşık 1.120 metre mesafede bulunması, ulaşım açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Ev sahibi olmak isteyenler için cazip finansman seçenekleri de sunan Yaşamkent Hüma'da yüzde 30 peşinatın ardından 12 ile 18 ay arasında taksit imkanı sağlanıyor. Korkmaz Grup güvencesiyle yükselen projede teslimlerin 2026 yılının sonunda gerçekleştirilmesi planlanırken, firma konfor, lokasyon ve ödeme kolaylığını tek projede buluşturmayı hedefliyor.