Yaşar Holding/İdil Yiğitbaşı: Güçlü kadınlar, sağlıklı nesillerin teminatıdır

“8 Mart, kadınların eşitlik ve daha adil bir yaşam talebini tüm dünyaya duyurduğu tarihsel bir dönüm noktasıdır. 1857’de yükselen o ses, bugün daha güçlü ve daha kararlı bir şekilde yankılanıyor. Bir kadın ve bir yönetici olarak, bu anlamlı günü yürekten kutluyorum” diyen Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki rolünün sürdürülebilir kalkınma açısından belirleyici olduğunun altını çizdi.

“Nesillerin Sağlığı, Nesillerin Yarını” vizyonuyla 50 yılı aşkın katkı

Pınar Süt’ün 50 yılı aşkın süredir “Nesillerin Sağlığı, Nesillerin Yarını” vizyonuyla faaliyet gösterdiğini belirten İdil Yiğitbaşı, sağlıklı nesillerin ancak güçlü kadınlarla mümkün olabileceğini ifade etti.

Bugüne kadar on binlerce kadının iş hayatında yer almasına katkı sağlamış olmaktan büyük bir gurur duyduklarını belirten Yiğitbaşı, “Kadının güçlenmesi ekonomik ve toplumsal kalkınmanın anahtarıdır. Eşit fırsatlar sunulan bir çalışma hayatı, sürdürülebilir başarının vazgeçilmez koşuludur” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinde kurumsal taahhüt

Pınar Süt’ün 2012 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkeleri CEO Destek Beyannamesi’ni imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki taahhüdünü kurumsal zemine taşıdığını hatırlatan İdil Yiğitbaşı, eşitlik ilkesinin şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Kırsal kalkınmada kadın üreticilere destek

Kadınların güçlü bireyler olarak toplumda konumlanmasının erken yaşlarda başladığını ifade eden İdil Yiğitbaşı, bu kapsamda yürütülen projelere dikkat çekti. Yiğitbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü. ‘’ Bu yıl 45’incisi düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması ile çocukların, özellikle kız çocuklarının hayallerini özgürce ifade etmelerine imkan sağlıyoruz. 39 yıldır sürdürdüğümüz Pınar Çocuk Tiyatrosu ile milyonlarca çocuğun dünyasına dokunularak kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağladık. Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla binlerce kız çocuğuna burs imkânı sunarak eğitim hayatları destekliyoruz. Pınar Enstitüsü yürütücülüğünde, iş birliği içinde olduğumuz süt üreticisi kadınlarımızı modern hayvancılık konusunda teorik ve pratik eğitimlerle destekleyerek ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmelerine katkı sağlıyor ve üretimden kırsal kalkınmaya kadar uzanan değer zincirinde kadın emeğini görünür ve güçlü kılmayı hedefliyoruz.’’

Türkiye’de kadın hakları alanında atılan öncü adımların bugün de yol gösterici olduğunu ifade eden İdil Yiğitbaşı, “Günümüz medeniyetlerinden çok önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını kazandıran Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, kadınların eşit ve güçlü olduğu bir gelecek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, eşitliğin yalnızca bir ideal değil, hayatın her alanında gerçeğe dönüştüğü bir dünya diliyorum” dedi.