YASED Akademi beşinci yılında 55 ilde bin 300 öğrenciye ulaştı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED), 2026 Yılı YASED Akademi eğitim programının açılışı, YASED Başkan Vekili Sayın Ali Fuat Orhonoğlu ve Genel Sekreter Serkan Valandova’nın katıldığı açılış oturumu ile gerçekleşti.

YASED Başkan Vekili Sayın Ali Fuat Orhonoğlu konuşmasında, YASED Akademi’yi, hızla değişen küresel dengeler karşısında Türkiye’nin rekabet gücünü destekleyen uzun vadeli bir yatırım olarak gördüklerini belirtti.

Orhonoğlu, dünya ekonomisinin; üretim, yatırım, istihdam ve ticaret bileşenleri itibariyle çok geniş kapsamlı dönüşüm ve değişimlerin içinden geçtiğini vurgulayarak, bu gündemde başarının; dijital ve yeşil dönüşümün hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve tedarik zincirlerinin doğru konumlandırılması ile yakalanabileceğini ifade etti.

YASED’in ülkemizin bu alanlardaki rekabet gücünü geliştirmek için çalıştığını belirten Orhonoğlu, tüm bu kritik unsurları yönetebilmek için en önemli kaynağın nitelikli insan gücü olduğunu belirterek, “En büyük yatırımı ülkemizin ve şirketlerimizin insan kaynaklarına yapıyoruz” ifadesiyle YASED’in insan kaynaklarının gelişimine verdiği önemi vurguladı.

Orhonoğlu, programa dair ayrıca şu bilgileri paylaştı:

“Beş yıl önce sınırlı bir ölçekle başlayan program, bugün 55 ilde, 133 üniversiteden ve yaklaşık bin 300 üniversite öğrencisinin katılım sağladığı ulusal ölçekte bir yetkinlik geliştirme programına dönüştü. Uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri ve alanında uzman profesyonellerinin gönüllü katkılarıyla yürütülen program, gençlere küresel iş dünyasının gerçek beklentilerini ve dönüşüm dinamiklerini doğrudan aktarmayı hedefliyor.”

Programın gençlerimizin geleceğin iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde adım atmasını saplayacak bir “düşünme alanı” olduğunu ifade eden Orhonoğlu, önümüzdeki dönemin kazananlarının; değişimi doğru okuyan, belirsizlik içinde yön bulabilen ve sorumluluk alan bireyler olacağını belirtti.

Program çok geniş bir sektörel ve tematik kapsama sahip

Orhonoğlu’ndan sonra söz alan YASED Genel Sekreteri Sayın Serkan Valandova, YASED Akademi’nin ekonominin tüm sektörlerini temsil eden şirketlerin katılımı ile gençlere geniş bir sektörel perspektif verme kabiliyetinde olduğunu ifade ederken, gençlerin YASED Akademi kapsamında, her biri sektörlerinin küresel düzeyde liderleri arasında yer alan şirketlerin CEO’ları ve üst düzey uzmanları tarafınca aktarılacak olan dünyadaki en iyi uygulama örneklerini deneyimleme şansı bulacaklarını ifade etti.

Programın, dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm, küresel ticaret, finans, hukuk ve regülasyon okuryazarlığı ile profesyonel çalışma hayatı ve iletişim becerilerinden oluşan dört tematik modülü kapsamında ele alınacak konulara da değinen Valandova, YASED Akademi’nin gençlerimizin ihtiyaçları çerçevesinde sürekli gelişen bir program olduğunu belirterek, bu sene fiziki etkileşim imkanını artıracak yeni organizasyonlar da gerçekleştireceklerini ifade etti.