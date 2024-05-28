YASED’den ‘Küresel Yatırım Günleri’

Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED, 3 – 5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ‘YASED Küresel Yatırım Günleri’ kapsamında 3 gün süreyle dünya ve Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırım trendleri ve gerçekleşmelerini mercek altına alacak. UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye lansmanı için oluşturulan özel program, 3 Haziran’da YASED webinarları ile başlayacak ve 5 Haziran’da kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı YASED Ankara Resepsiyonu ile sona erecek.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 3-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek YASED Küresel Yatırım Günleri kapsamında, kamu, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcileriyle dünya ve Türkiye’deki uluslararası doğrudan yatırım trendlerini ve gerçekleşmelerini masaya yatıracak.

2024 Dünya Yatırım Raporu sunumu yapılacak

Dünya Yatırım Raporu lansmanı için oluşturulan özel program, 3 Haziran’da YASED webinarları ile başlayacak. 5’inci kez küresel lansman ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) “Yatırımları Kolaylaştırma ve Dijital Devlet” temalı “2024 Dünya Yatırım Raporu”nun 5 Haziran’daki Türkiye lansmanı ile devam edecek ‘Küresel Yatırım Günleri’ etkinlikleri, aynı akşam kamu, sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı YASED Ankara Resepsiyonu ile sona erecek.

5 Haziran tarihindeki UNCTAD “Yatırımları Kolaylaştırma ve Dijital Devlet” temalı “2024 Dünya Yatırım Raporu” Türkiye Lansman YASED Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aksoy ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Fatih Kacır’ın Küresel Yatırım Günleri açılış konuşmaları ile başlayacak. Financial Times Editörü Jacopo Dettoni’nin “Küresel Yatırım Trendleri” sunumunun ardından, UNCTAD Yatırım Araştırmaları Bölümü’nden Dr. Amelia U. Santos-Paulino ‘Dünya Yatırım Raporu 2024’ sunumunu yapacak.

Cevdet Yılmaz da katılacak

Ankara Sheraton Otel’de düzenlenecek etkinlikte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve YASED Başkanı Engin Aksoy konuşmacı olarak yer alırken, başta YASED üyesi şirketlerin yöneticileri olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının, yabancı misyonların, uluslararası kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağlayacak. Konuşmaların ardından düzenlenecek olan “Türkiye’nin Uluslararası Doğrudan Yatırım Rekabetçiliğinin Artırılması” konulu panelde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri, TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu ve BOSCH Grubu Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi Başkanı Daniel KORİOTH ile ülkemize daha fazla uluslararası doğrudan yatırım çekilmesi için yapılması gerekenleri ele alacak. YASED Küresel Yatırım Günleri, panelin ardından, tüm konukların katılım sağlayacağı YASED Ankara Resepsiyonu ile sona erecek.