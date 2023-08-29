Yaskawa yılın ilk 7 ayında hedeflerine ulaştı

Yaskawa’nın globalde, ana ürün gruplarında 2022 sonu itibari ile 590 bin robot, 33 milyon AC sürücü ve 28 milyon servo motor üretimi yaparak endüstriyel otomasyon alanında öncü olduğuna dikkat çeken Yaskawa Türkiye Pazarlama ve İş Süreçleri Müdürü Can Ertaç, 1915 yılında Japonya da faaliyetlerine başlayan firmanın bugün 15 bin kişiye istihdam sağladığını ve 4 milyar Euro’nun üzerinde ciroya ulaştığını söyledi. 13 fabrikası olan şirket 30 ülkede kendi ofisi ile faaliyetlerini sürdürüyor. Yaskawa, Türkiye’de ise 60 kişilik kadrosu ve geniş partner ağı ile müşterilerine hizmet veriyor. Can Ertaç, özellikle Yaskawa’nın tüm endüstriyel robot ihtiyaçlarına uygun bir çözüm geliştirme yeteneğine dikkat çekti ve hem globalde hem de Türkiye’de, 2023’ün ilk 7 ayında hedeflerinin üzerinde sonuçlar aldıklarını söyledi. Ertaç; “Ana hedefimiz müşterilerimizle uzun vadeli başarılara imza atmak ve globalde bu başarılar ile fark yaratan örneklerimizi artırmak” dedi.

“Slovenya fabrikasının kapasitesini artıracağız”

Gelecek yılın yol haritasına ilişkin de konuşan Can Ertaç, “EMEA bölgesinde 2019 yılında Slovenya’da açılan robot fabrikamızın üretim kapasitesini artırmak ve diğer ürünlerimizi de aynı bölgede üretmeyi hedefliyoruz. Bu fabrika sayesinde pandemi sürecinde ve sonrasında robotik tarafta herhangi bir üretim sıkıntısı ile karşılaşmadık” dedi. Ertaç, Türkiye’deki mevcut teknoloji merkezinde akademi-eğitim faaliyetleri ile tamir-bakım hizmetleri ve uygulama çözümlerinin devam edeceği bilgisini paylaştı. Endüstriyel robot kullanımının dünyada ve Türkiye’de giderek artan bir grafik izlediğini hatırlatan Ertaç, “Mevcut ülke robot sayı profiline baktığımızda ise Türkiye’nin önümüzdeki dönemde robotlaşma alanında oldukça yüksek bir potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Yeni yatırımların daha bilinçli olarak yapıldığını görüyoruz. Bu alanda tecrübeli firma ve personel sayısının artmakta olduğunu gözlemlemekteyiz” şeklinde konuştu.

Ana odak entegre, zeki ve yenilikçi çözümler üretmek

Yaskawa Türkiye Pazarlama ve İş Süreçleri Müdürü Can Ertaç: “Entegre (integrated), zeki (intelligent) ve yenilikçi (innovative) i³-Mechatronics çözümleri ile değer yaratmak globalde ana odağımızı oluşturuyor. Yeni ürünlerimiz de bu çerçevede geliştiriliyor. Kendi ürünlerimizle birlikte üçüncü parti ürünler ve sistemler tarafındaki bağlanabilirlik, iletişim, üretkenlik ve esnekliği bu konsept ile artırıyoruz. Bu amaçla geliştirilen Yaskawa Cockpit yazılımımız, cihazların durumunu, sağlığını ve performansını gerçek zamanlı görselleştiriyor. Tamamı genişletilebilir bir mimari aracılığıyla varlık yönetimi, önleyici bakım, alarm iletme ve veri yönetimi ana özelliklerini oluşturuyor. Ayrıca bu özelliklerin bazıları ürünlerimizde dahili olarak da sunuluyor.”