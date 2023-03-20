Yatak sektörünün yayları Yılmar Çelik’ten

Esra Özarfat

BURSA - Yatak sektörünün temel ihtiyaçları olan çelik tel, helezon yay, torba yay, zig zag yay ve bonel yay ile konstrüksiyon taleplerine hizmet vermek için 2001 yılında Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan Yılmar Çelik, üretiminin yüzde 70’ini ihraç ediyor. Ağırlıklı İngiltere olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne de ürün gönderdiklerini belirten şirketin Direktörü Zübeyde Yılmaz, bu yıl satış pazarlamaya ağırlık verdiklerini aktardı. Yeni pazarlara açılma noktasında çalışmalar yürüttüklerini anlatan Yılmaz, Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı (IBIA EXPO) gibi ulusal ve uluslararası fuarları takip ettiklerini, özellikle IBIA EXPO fuarından olumlu dönüşler aldıklarını söyledi.

Zübeyde Yılmaz, bu yıl da IBIA’nın yanı sıra İnegöl’deki Modef fuarı ile Almanya’daki İnterzum fuarında yer alacaklarını söyledi. Dünyadaki talep ve trendleri takip ettiklerini vurgulayan Zübeyde Yılmaz, “Sektörde Rusya Ukrayna savaşından dolayı çelik sektöründe yaşanan dalgalanmalar bizi maliyetler noktasında etkiledi. Ürünlerimiz içinde çelik maliyeti yüzde 85 yer tutuyor. Bu süreçte iç pazar talebinde artış kaydedildi. Halihazırda üretimin yüzde 30’unu iç pazara veriyoruz” dedi. İhracat pazarlarından Amerika’da son dönemde talep daralmasıyla karşılaştıklarını belirten Yılmaz, Amerikalı alıcıların kendi iç pazarına odaklandıklarını, lojistik maliyetlerinin de bu talep değişiminde etkili olduğunu ifade etti.

Ekoteks belgesiyle sektörde dönüşümü sağladı

30 bin ton yıllık çelik tüketimleri olduğunu dile getiren Zübeyde Yılmaz, katma değerli üretime odaklandıklarını vurguladı. Yatak sektöründe yay teknolojisinin önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, “Sektörde genel olarak torba yay üretim trendi devam ediyor. Türkiye’ye bu alanda rakip olarak giren yabancı firmalar da var. Burada da belirleyici olan fiyat ve kalite dengesi oluyor. Yay teknolojisi doğrudan sağlığı etkileyen bir ürün. Kalite standartları gereği yurt dışı merkezli bazı normlar ile TSE’nin normları var. Yatağın vücudun ergonomisine göre sertlik oranı çok önemli. Bu nedenle yatak seçiminde yay teknolojisinin de öncelikli olarak araştırılması gerekiyor” diye konuştu. Yurt dışında yatak değiştirme ortalamasının 2 ila 3 yılı bulduğunu anlatan Zübeyde Yılmaz, Türkiye’de ise bu sürenin daha uzun olduğunun altını çizdi.

Uluslararası düzeyde geçerli olan Ekoteks belgesini aldıklarını duyuran Yılmaz, AB ülkelerinde satış yapılması için gerekli bir belge. Bu belge ile ürünlerimizi ve ürünlerimizde kullandığımız tüm hammaddenin, yardımcı bileşenlerin tamamının insan sağlığına uygun olduğunu AB standartlarında kanıtlamış oluyoruz. Bu sayede kendi tedarikçilerimizden de bu değerlere uygun üretim yapmasını istiyoruz. Bu da sektörün olumlu yönde dönüşmesini sağlıyor” değerlendirmesini yaptı.

Yatağın en önemli parçasının yay olduğuna vurgu yapan Zübeyde Yılmaz, kendi patentli ürünleri olan, mukavemeti yüksek ve sert bir yay olan Herkül yay teknolojisinin sektörde yaygın olarak tercih edildiğini bildirdi. Bursa Demirtaş OSB’deki 30 bin metrekarelik alanda 110 çalışanla üretim yaptıklarını anlatan Yılmaz, geçen yıl tesisin üretim ve fiziksel koşullarının verimlilik odağında iyileştirilmesi, yalın üretim odağında yatırımlar yaptıklarının altını çizdi.