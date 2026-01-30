Yataş Bedding’den 50’nci kuruluş yılında yeni fabrika

MERVE YİĞİTCAN

Türkiye’de uyku ürünleri sektörünün köklü markalarından Yataş Bedding, 50’nci yılında hem yatırım hem de mağazalaşmada atılım gerçekleştirmeyi hedefliyor. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı kapsamında bir araya geldiğimiz Pazarlama Direktörü Selmin Gündoğdu ile şirketin yeni yatırımlarını, 2025 yılı performansını ve 2026 beklentilerini konuştuk. Yataş Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yataş Bedding’in tüm sektörler için zorlu geçen 2025 yılını yıpranmadan tamamladıklarını söyleyen Gündoğdu, bunun da markanın gücünden ve bugüne kadar edindiği mirasın faydasından kaynaklandığını vurguladı.

2023 yılında sektörün hızlı büyüdüğünü, çok fazla markanın da bu dönemde ortaya çıktığını hatırlatan Gündoğdu, “Yatırımı ve üretimi kolay gibi görünse de markalaşması çok zor bir sektörden bahsediyoruz. Geçtiğimiz sene enflasyonun yükü, gelirlerin daralması, perakendenin gerilemesi bu markaların piyasadan çekilmesine neden oldu. Tüketici de kısıtlı bütçesiyle daha güvenebileceği markaları tercih etti doğal olarak. Biz de bu yüzden 2025’i aslında çok iyi geçirdik. Ciro olarak yüzde 50, kar olarak yüzde 42 büyüdük. Satış adetlerimizi de bir önceki yıla göre yüzde 25 artırdık” dedi.

2026’yı da Yataş Bedding özelinde negatif görmediklerini dile getiren Gündoğdu, “Bu sene 50’nci yılımızda olmamızın verdiği güçle, 50. yılın iletişimini ve gücünü arkamıza alarak çok daha fazla büyüyeceğimizi öngörüyoruz. 2026 için de iddialı hedeflerimiz var. Yine yüzde 50 ciro büyüme hedefimiz ve yüzde 50’nin üzerinde karlılık hedefimiz var. Bu sene daha agresif hedeflerle ilerliyoruz” diye konuştu.

Online’ın payı yüzde 35’lere çıkacak

2025’te yurt içinde 40, yurt dışında 12 yeni mağaza açtıklarını kaydeden Gündoğdu, Enza Home mağazalarının içinde yer alan ‘shop-in-shop’ noktalarla beraber Türkiye’de 680 noktada yer aldıklarını; yurt dışında da toplamda 48 Yataş Bedding mağazası ve 100’ün üzerinde corner ile 44 farklı ülkede yer aldıklarını aktardı. Mart ayında mobil uygulamayı da kullanıma açacaklarını aktaran Gündoğdu, “Bu uygulama ile birlikte web sitesini artık tüketicilerin cep telefonlarına da indirmiş oluyoruz. Daha kullanışlı ve kendi Yataş Bedding’imizi uyku dünyası haline getirip farklı markalarla da o alanı büyütme hedefimiz var. Burasını bir pazar yeri haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Şu anda Yataş Grup cirosu içinde online satışların payı yüzde 10-12. Yataş Bedding’in cirosu içinde ise yüzde 20. Online kanalın cirodaki payını ilk etapta yüzde 30-35’lere çekmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Farklı markalara da sünger üretecek

Kayseri’de Avrupa’nın 3’üncü büyük sünger yatırımı özelliğini taşıyan yeni fabrika yatırımı yaptıklarını söyleyen Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada kendi sünger üretimimiz dışında, diğer markalar ya da farklı sektörlerdeki sünger ihtiyacını karşılayacak büyük kapasiteli bir sünger fabrikası kurduk.” Yataş Bedding’in yeni konseptiyle ‘uyku dünyasını sahiplenmek’ istediğinin altını çizen Gündoğdu, konsept nokta olarak da şu an 70 mağazaya ulaştıklarını, bunu hızlıca büyütmeyi hedeflediklerini kaydetti. Ev tekstilini de bu temayla birlikte ciddi anlamda büyüttüklerine işaret eden Gündoğdu, “Tekstilin payı şu anda cironun yüzde 30’u. Konsept için 50 yeni nokta ve 50 mevcut noktanın renovasyonu hedefimiz var. Yani 2026’da 100 tane daha yeni konsept mağazayı görünür hale getirmeyi hedefliyoruz”

Ekonomideki daralmayı öngördü eko segmente erken girdi

Uyku tarafında pazarda rekabetin çok sıkı olduğunu, çünkü hızlı büyümeyen bir pazarda her oyuncunun mevcut pastadan pay almaya çalıştığını ifade eden Gündoğdu, “Evlilikler azalıyor, nüfus artışı düşük. Dolayısıyla rekabet çok agresif. Ekonomi daraldıkça da daha çok fiyata odaklanılıyor. Biz kendimizi oraya çok fazla sıkıştırmıyoruz çünkü biz yenilikçi bir markayız. Bununla beraber fiyat stratejisi olarak ulaşılabilir kaliteyi sunmayı hedefliyoruz. 2025’te çok ciddi anlamda ekonomik darlık yaşanacağı öngördük ve gelir seviyesinin düşeceği öngörüsüyle 2024’te eko segmentine girdik” şeklinde konuştu.