Yataş Grup, 40 milyon Euro'luk yatırımla sünger tesisi kurdu

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Yıllık 1 milyon 200 bin metreküp üretim kapasitesine sahip tesis, dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük sünger üretim tesislerinden biri olma özelliğini taşıyor. 217 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve ilk etapta 50 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet göstermeye başlayan tesis; ileri üretim teknolojisi, yüksek kapasitesi ve sürdürülebilir üretim altyapısıyla grubun üretim kabiliyetini önemli ölçüde güçlendirecek.

İlk aşamada 100 kişilik istihdam sağlayan fabrikanın, ilerleyen dönemde çalışan sayısının kademeli olarak 300’e ulaşması hedefleniyor. Üretim tesisleri, mağaza operasyonları ve iş ortaklarıyla birlikte yaklaşık 3 bin 200 kişilik istihdam ekosistemi oluşturan Yataş Grup, bu yatırımla bölgesel kalkınmaya ve istihdama katkısını daha da artırmayı amaçlıyor.

Yataş Grup Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Altop, "1976 yılında Anadolu’nun ilk sünger üretim tesisiyle başlayan yolculuğumuzda, bugün küresel bir vizyonla taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni fabrikamızla, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı sünger üretim merkezlerinden birini ülkemize kazandırdık. Bu tesis, Yataş Foam'ın üretim kapasitesini artırmanın ötesinde, ülkemizde sünger sektörünün gelişimine katkı sağlayacak stratejik bir üretim merkezi niteliğini taşıyor ” dedi.