Yataş ve Vivense'nin birleşme görüşmeleri sonlandırıldı

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Yataş, Vivense Teknoloji Hizmetleri ve Tic. A.Ş'nin Yataş'a devir olmak suretiyle birleşmesine yönelik yürütülen bağlayıcı olmayan görüşmelerin sonlandırıldığını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, 15 Mayıs 2026 tarihli özel durum açıklamasıyla Vivense'nin şirkete devir olmak suretiyle birleşmesine yönelik bağlayıcı olmayan görüşmelere başlandığının kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, süreç kapsamında taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmeler ve yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda mevcut aşamada birleşme işlemine devam edilmemesine ve söz konusu görüşmelerin sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Birleşme görüşmelerinin bağlayıcı olmayan nitelikte yürütülmüş olması nedeniyle sürecin sona ermesinin şirketin mevcut faaliyetleri ve operasyonlarının devamlılığı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “Şirketimiz güçlü marka portföyü, yaygın satış ağı ve operasyonel yetkinlikleri doğrultusunda sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli paydaş değeri yaratma hedeflerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir” denildi.