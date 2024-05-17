Yatırım Finansman, Ampute Futbol Milli Takımı'na sponsor oldu

Toplumsal fayda ilkesiyle spor ve sanat alanlarında yatırımlara imza atan Yatırım Finansman, bu anlamdaki çalışmalarını Ampute Futbol Milli Takımımıza forma sponsoru olarak sürdürüyor.

İş birliğine ilişkin imza töreni, 17 Mayıs Cuma günü Yatırım Finansman’ın Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Törene Yatırım Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bilgiç, Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt, Yatırım Finansman Kurumsal İletişim Direktörü Barış Esen, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç ve Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Rahmi Özcan katıldı.

“Ampute sporcularımız herkesin ilham kaynağı”

Yatırım Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bilgiç, imza töreninde yaptığı konuşmada, “Faaliyete geçtiğimiz günden bu yana ‘güven sembolü’ olarak, Türk Sermaye Piyasası'nda öncü bir rol üstleniyor. Bu ülkenin yarım asırlık bir değeri olarak, bir başka önemli değer olan, başarılarıyla her zaman göğsümüzü kabartan Ampute Futbol Milli Takımımızın yeni zaferlere doğru çıkacağı yolculukta yanında yer almaktan büyük gurur ve heyecan duyuyoruz. Bu takımda görev alan herkesin azmiyle, gayretiyle, hayatı boyunca verdiği mücadeleyle hepimize ve özellikle de gençlere ilham kaynağı olduğunu biliyorum. Biz de bundan böyle, Ampute Futbol Milli Takımımızı daha yakından destekleyeceğiz” dedi.

“Onlar gönüllerin şampiyonu…”

Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt da “Türkiye’nin ilk borsa aracı kurumu olarak finans sektöründe öncülüklerimiz kadar sosyal yatırımları da önemli buluyoruz. Bizim temel değerlerimizden biri; insana, bilgiye ve emeğe saygılı olmak. Bugüne kadar bu yaklaşımımızı gösteren pek çok projenin içinde olduk, çalışmalar yaptık. Şimdi de Türkiye Ampute Futbol Milli Takımının yanında yer almaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyız. Avrupa Şampiyonluğu yolunda takımımıza güveniyoruz. Ancak sonuç ne olursa olsun şunu söylemek isterim: Onlar zaten bizim gönüllerimizin şampiyonu!..” şeklinde konuştu.

“İnşallah Avrupa’da ve dünyada yine bir tarih yazacağız”

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç da şunları söyledi:

“Ampute futbolunda dünyada söz sahibi bir ülkeyiz. Bu kardeşlerimizin başarıları dünyaya örnek oluyor. Dünyada engelli sporlarını ön plana çıkarmakta Ampute Futbol Milli Takımımız büyük bir öncü. Bu öncülükte bizimle birlikte olan sponsorlarımıza ve forma sponsorumuz Yatırım Finansman’a çok teşekkür ediyoruz. Bu işi heyecanla yapıyoruz. İnşallah Avrupa’da ve dünyada yine bir tarih yazacağız” şeklinde konuştu.

“Tekrar şampiyon olup bunun tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz”

Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Rahmi Özcan ise, “Bugün dünyada ampute futbol Türkiye’den soruluyorsa, sebebi ülkemizde verilen değerden ve destekten kaynaklanıyor. Dünyada bunun öncülüğünü yapmanın gururunu yaşıyoruz. Biz iki defa Avrupa şampiyonu olduk. İnşallah 1 Haziran itibarıyla üçüncü kupamıza katılacağız. Tekrar şampiyon olup bunun tesadüf olmadığını göstermek istiyoruz. Türkiye’nin en büyük firmalarından bir tanesi olan Yatırım Finansman’ın da bizimle yol yürümesine çok sevindik” cümlelerini kullandı.

İmza töreni, forma takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.