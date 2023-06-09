Yatırımcı dolar ve altındaki makas farkına çözümü blokzincirde buldu

Dolar/TL hafta başından bu yana sürdürdüğü yükseliş eğrisini devam ettirerek 23,3 bandını aşarken, gram altın bu yükselişin de desteğiyle 1.450 TL’nin üzerine tırmandı. Bu durumun, hem farklı satış kanallarındaki hem de alış ve satış arasındaki makasın açılmasını beraberinde getirdiğini söyleyen Block Earner’ın Türkiye Operasyon Müdürü Emrah Karadere, "Açılan makas aralığı, bazı yatırımcıları dolara endeksli USD Coin’e (USDC) ve altını blokzincirine taşıyan PAX Gold’a (PAXG) yönlendirdi. Kapsayıcı bir yeni nesil finansal teknoloji platformu olma ilkemiz doğrultusunda özellikle ülkemizde sıkça tercih edilen geleneksel yatırım araçları olan altın ve döviz için de avantajlı yatırım olanakları sunuyoruz.” dedi.

7/24 işlem imkanı

Hafta sonu dahi güvenle işlem yapabilen kullanıcıların piyasalar kapalıyken de aktif olarak, hareketliliklerden anlık bir biçimde yararlanabildiklerini kaydeden Karadere, “PAXG, USDT ve USDC, dolar ve altın yatırımını blokzincirinin güvenliğiyle buluşturuyor. 7/24 güncel piyasa rakamlarını kullanan Block Earner kullanıcıları, al/sat fiyatları arasındaki farktan etkilenmeden tasarruflarını gerçek dünyada karşılığı olan bu varlıklarla değerlendirebiliyor.” diye konuştu.

USDT, USDC ve PAXG kripto para birimlerini listeleyerek dolar ve altın yatırımını blokzincirine taşıdıklarını ve iOS ve Android mağazalarındaki mobil uygulamaları üzerinden blokzincirindeki bu varlıklara yatırımı erişilebilir kıldıklarını söyleyen Karadere, devamında şunları kaydetti: “İçsel değeri olan bu varlıklara blokzincirinde yatırım yapan kullanıcılar, külfetli işlem ücretlerinden ve bu varlıkların saklama maliyetlerinden de korunmuş oluyor. Block Earner olarak yatırımcılara diledikleri zaman, kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden alım satım olanağı sunuyoruz. Bugünün ekonomik ve siyasi ortamının sebep olduğu hareketliliğe kıyasla daha az hareketli bir piyasa sunan Block Earner, DeFi hesabına birkaç adımda geçişle kullanıcılara USDC yatırımları üzerinden tasarruf elde edebilme olanağı da sunuyoruz. Bu süreç 3 adımda tamamlanıyor.”

“Kullanıcılarımızı iş ortağı olarak konumlandırıyoruz”

Daha çok bireysel yatırımcıyı dijitale ve blokzincirine taşınan dolar ve altınla tanıştırmak için bir referans programı başlattıklarını anlatan Karadere, “Kullanıcılarımızı iş ortağımız gibi konumlandırıyoruz ve geliştirdiğimiz gelir paylaşımı modeliyle platforma kazandırdıkları her yeni kullanıcı için bir komisyon kazancı elde etmelerini sağlıyoruz. Referans programın katılanlar, ilk 90 gün boyunca davet ettikleri her arkadaşının bu süreçteki komisyonlarının yarısını, sonraki süreçte ise yüzde 20’sini kazanabiliyor. Bu ödüller, piyasa değeri açısından dünyanın en değerli kripto para birimi olan Bitcoin cinsinden birikiyor. Ayrıca bir arkadaşı referansıyla platforma katılan yatırımcılar da 2 bin TL’lik ilk yatırımlarında 50 TL kazanıyor. Böylece Block Earner ekosistemine dahil olan herkes, hem bireysel tasarruflarını platformumuzda değerlendiriyor, hem de portföylerine ömür boyu katkıda bulunmuş oluyor.” şeklinde konuştu.

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