Yatırımcılar, tüm yatırım alternatiflerine tek noktadan erişmek istiyor

Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde, yatırımcıların finansal hizmetlere erişim biçimi de köklü bir dönüşüm geçiriyor. Artık kullanıcılar, hisse senedi, yatırım fonları veya global piyasalara ulaşmak için ayrı ayrı platformlar kullanmak istemiyor. Bunun yerine tüm finansal ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabilecekleri, pratik, güvenli ve kullanıcı dostu çözümler talep ediyorlar.

Slayz Kurucusu John Nevzat Erdem, yatırımcılar için artık en önemli kriterin kolaylık olduğunu belirterek, yatırım alışkanlıklarında yaşanan hızlı dönüşümü değerlendirdi.

“Finansal dünyadaki dönüşüm, yatırımcıların yalnızca kazanç değil, aynı zamanda hız, kolaylık ve erişim arayışına girmesine neden oldu. Artık yatırımcılar, farklı hesapları yönetmek için saatler harcamak yerine, her varlığını tek bir ekranda görebilmeyi öncelikli hale getiriyor. Daha önce hisse senedi, fon ve global piyasalar için ayrı ayrı platformlar kullanmak zorunda kalan kullanıcılar, şimdi tüm finansal süreçlerini tek bir noktadan yönetmek istiyor. Bu, yalnızca pratik bir tercih değil; aynı zamanda güven, kontrol ve bilinçli karar alma ihtiyacının da bir yansıması.

Teknolojinin sunduğu olanaklarla, yatırımcılar portföylerini gerçek zamanlı takip edebiliyor, riskleri hızlıca analiz edebiliyor ve yatırım kararlarını daha stratejik bir şekilde alabiliyor. Önümüzdeki dönemde başarılı platformları ayıran unsur, sundukları ürün çeşitliliği kadar, kullanıcıya sağladıkları hız, kapsayıcılık ve kişiselleştirilmiş deneyim olacak.

Yatırımcılar finansal işlemlerini hız ve güvenlikle yönetmek istiyor

Türk yatırımcısı mobil çözümlere çok hızlı adapte oluyor. Mobil bankacılıktaki büyüme ve bankaların şube sayılarını azaltması bu eğilimi gözler önüne seriyor. Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre, son beş yılda dijital bankacılık kullanım oranı yüzde 50’nin üzerinde arttı. Aynı zamanda bankaların şube sayıları da önemli ölçüde azaldı. Buna göre, son bir yılda 137 şube kapandı. Bu veriler, yatırımcıların dijital çözümleri tercih ettiğini ve finansal işlemlerini hız ve güvenlikle yönetmek istediğini gösteriyor.

Bu dönüşüm doğrultusunda bizim de Slayz olarak amacımız, yatırımcıların tüm yatırım alternatiflerine tek noktadan ulaşabilmesini sağlamak. Yatırımcıların dağınık hesaplar arasında kaybolmasını istemiyoruz. Onlara, finansal yolculuklarının her aşamasını tek bir uygulama üzerinden yönetme imkânı sunuyoruz. Bu yaklaşım, yalnızca kolaylık değil; aynı zamanda daha bilinçli karar alma, daha sağlıklı portföy yönetimi ve daha güvenli bir yatırım deneyimi demek. Bizim isteğimiz, yatırımcıları geleceğin finansal alışkanlıklarına bugünden hazırlamak ve bu dönüşümde lider rol üstlenmek.”