Yatırımcılardan Astor Holding'in paylarına 1 milyar doları aşan talep

Astor Holding, Astor Enerji’deki B grubu paylarının yüzde 9,02’sini 235 milyon doları aşan bedelle satarak Borsa İstanbul’daki en büyük blok satışlardan birini gerçekleştirdi.

 Astor Holding'den yapılan açıklamaya göre, Astor Holding, şirket sermayesinin yüzde 9,02'sine denk gelen satışa konu paylara yurtiçi ve yurtdışı kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi geldiğini belirtti. Buna göre toplam talebin yaklaşık 915 milyon doları yurtdışından, 140 milyon doları ise yurtiçinden geldi. Yatırımcılardan gelen talep işlem büyüklüğünü önemli ölçüde aşarak 1 milyar doları geçti.

Astor Holding ayrıca, satışın son yıllarda Borsa İstanbul'da yapılan en büyük blok satış işlemlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Olcay Doğan, bu işlemin uluslararası ve yerli yatırımcıların şirkete ve Türkiye piyasalarına duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Böylesine yoğun bir ilgi, şirketimizin bugüne kadar attığı sağlam adımların ve geleceğe dair stratejimizin yatırımcılar nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor. Astor Enerji olarak hedefimiz, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda sürdürülebilir büyümemizi kararlılıkla devam ettirmek, ülkemize daha fazla değer kazandırmak ve tüm paydaşlarımız için kalıcı fayda sağlamaktır. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi projelerimiz ve güçlü finansal yapımızla hem sektörümüze hem de ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz."

