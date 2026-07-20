Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Çevre Otoyolu, “Yol hipnozuna dikkat” konusunda farkındalık yaratıyor

IC Altyapı Grubu işletmelerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, güvenli sürüş kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla yol kullanıcılarının bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle uzun yol sürüşlerinde ortaya çıkabilen yol hipnozu, sürücülerin dikkat seviyesinin farkında olmadan azalmasına neden olarak çevresel uyaranlara verilen tepkilerin yavaşlamasına ve sürüş performansının olumsuz etkilenmesine yol açabiliyor.

Bu kapsamda Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, sürücülere ‘’Yol Hipnozuna Dikkat’’ hakkında bilgilendirmelerde bulunurken, uzun yolculuklarda uygulanabilecek basit önlemlerle dikkat seviyesinin korunabileceğine dikkat çekiyor. Sürücülerin her iki saatte bir mola vermesini, araçtan inerek kısa yürüyüşler yapmasını, bol su tüketmesini ve temiz hava almasını öneriyor. Yol boyunca aynalara ve çevre koşullarına düzenli olarak odaklanmak da dikkat dağınıklığının önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca sürücüler, uykululuk hissettiklerinde yolculuğa ara vermeli ve dinlenmeden direksiyon başına geçmemeli.

Yolculuk sırasında zihinsel canlılığın korunması da büyük önem taşıyor. Odağı desteklemek amacıyla sakız çiğnemek, farklı türlerde müzikler dinlemek ve sürüş boyunca dik pozisyonda oturmaya özen göstermek dikkat seviyesinin korunmasına katkı sağlıyor. Bununla birlikte uzun yolculuklara çıkmadan önce en az 6-7 saat kaliteli uyku alınması, sürüş güvenliğini artıran en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

"Yol hipnozuna dikkat!"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi Operasyon Direktörü Engin Erdoğmuş, “Yol hipnozuna dikkat, özellikle uzun yolculuklarda sürücülerin dikkat seviyesini olumsuz etkileyebilen önemli bir trafik güvenliği riskidir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi olarak trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmayı önemli sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Düzenli molalar vermek, basit fiziksel hareketler yapmak, sürüş öncesinde yeterince dinlenmek ve yorgunluk belirtilerini dikkate almak, olası risklerin azaltılmasına önemli katkı sağlıyor. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışmalarıyla

daha fazla yol kullanıcısına ulaşmayı ve güvenli sürüş konusunda bilinç oluşturmayı hedefliyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, “Yol Hipnozu” farkındalığını ön plana çıkararak bu yıl da uluslararası bir kuruluş olan ASECAP (Avrupa Ücretli Yol Altyapısı İşletmecileri Birliği) tarafından düzenlenen S(He) Works I Care kampanyasında yer alıyor. Konuyu uluslararası platformlara taşıyan işletme, kapsayıcılık ve toplumsal fayda odağındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi Hakkında:

IC Altyapı Grubu bünyesinde hizmet veren Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi, Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu işletmektedir. İstanbul Boğazı’nın üçüncü köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 59 metreyle dünyanın en geniş, 322 metrelik kule yüksekliğiyle ise en yüksek köprülerinden biridir. Aynı anda hem karayolu hem de demiryolu geçişine imkân tanıyan ilk köprü olma özelliğiyle mühendislik açısından dünya çapında bir eserdir. 2.164 metre uzunluğundaki köprü, İstanbul’un trafik yükünü hafifletirken zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunur. Köprü ile entegre şekilde işletilen Kuzey Çevre Otoyolu ise İstanbul’un batısından doğusuna kesintisiz, güvenli ve konforlu bir ulaşım sunar; transit yük taşımacılığını şehir merkezinden uzaklaştırarak çevreyi korur, hava kalitesinin iyileşmesine ve sürdürülebilir ulaşım hedeflerine katkı sağlar. 400 kilometrelik otoyol ağına bağlanan sistem; gişe merkezleri, enerji ve hizmet tesisleri, viyadükler ve kavşaklarıyla Türkiye’nin ulaştırma altyapısında stratejik bir rol üstlenmektedir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu, yalnızca bir ulaşım hattı değil; mühendislik dehası, doğa dostu yaklaşımı ve sağladığı konforla Türkiye’nin prestij projelerinden biridir.