Yayla Agro’dan kan bağışı kampanyası

ANKARA (EKONOMİ)- Kuru ve anında yemeye hazır gıda üretimiyle ön plana çıkan Yayla Agro, bu ürünler yanı sıra deprem bölgesine sıcak yemek dahil ayni desteklerini sürdürüyor.

Şirket çalışanları ise 8 Mart Çarşamba günü Mersin Fabrika Yerleşkesi içinde bir kampanya başlatarak Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Yayla Agro’dan yapılan açıklamada deprem kaynaklı kan ihtiyacının karşılanması ve ulusal kan stokuna katkı amacıyla Kızılay ile işbirliğinde kampanya başlatıldığı bildirildi.

Mersin Kızılay Kan Bağış Merkezi yetkilisi Özden Altun ise 2008 yılından bu yana mevzuat gereği tüm devlet ve özel hastanelerin kan ihtiyacının Kızılay tarafından karşılandığını belirterek, bunun kaynağının da gönüllü bağışçılar olduğunu aktardı.