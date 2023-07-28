Yayla Agro’dan Tat Gıda açıklaması

Yayla Agro Gıda Sanayi, Tat Gıda’nın alım sürecine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Konuya ilişkin 24 Temmuz 2023 tarihinde yapılan açıklama ile Tat Gıda'nın yüzde 53,33 oranındaki paylarının satın alınması için teklifte bulunduğu hatırlatılan açıklamada, "28 Temmuz 2023 tarihinde tarafımıza yapılan bildirim ile Şirket'imizin; detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer alacağı ikinci faza seçilen firmalar arasında olduğu bildirilmiştir." denildi.