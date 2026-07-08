Yaz akşamlarının başrolü Tivibu

Tivibu, temmuz ayında da zengin içerik dünyasını yeni yapımlarla genişletiyor. Dramdan komediye, fantastikten maceraya uzanan farklı türlerdeki seçkin filmlerle platform, her zevke hitap eden dopdolu bir seyir deneyimi yaşatıyor.

Yerli yapımlar temmuz seçkisinde öne çıkıyor

Tuba Büyüküstün ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı “Dehşet Bey”, aksiyon ve suç türünü yüksek tempolu bir hikâyeyle bir araya getiriyor. Murat Menteş’in aynı adlı çizgi romanından sinemaya uyarlanan hikâye, Fedailer Ocağı adlı gizli bir yapı tarafından yetiştirilmiş, soğukkanlı ve kusursuza yakın bir suikastçı olan Dehşet Bey’in yaşadığı büyük kırılıma odaklanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu, sürükleyici anlatımı ve etkileyici atmosferiyle öne çıkan yapım, Tivibu’nun bu ay yerli film arşivine ekleniyor.

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı “Efsane”, Anadolu'nun sıcak atmosferinde geçen eğlenceli hikâyesini duygusal anlarla harmanlıyor. Mizah dolu anlatımı ve başarılı oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapım, yerli komedi severler için Tivibu ekranlarında keyifli bir alternatif sunuyor.

Erkan Kolçak Köstendil'in yönettiği ve senaryosunu Bülent Şakrak'ın kaleme aldığı “Tamirhane”, beklenmedik olaylarla ilerleyen eğlenceli hikayesiyle öne çıkıyor. Gazapizm’in müziklerini üstlendiği yapımda Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar, Engin Hepileri ve Erkan Can başrolleri paylaşıyor.

Ödüllü yapımlar ve yeni filmler Tivibu’da

Bradley Cooper'ın hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlendiği “Sesim Geliyor Mu?”, Kirala Satın Al seçeneğinde komedi ve dramı bir araya getiriyor. Başrollerini Emmy ödüllü Will Arnett ile Oscar ödüllü Laura Dern'in paylaştığı yapımda Bradley Cooper aynı zamanda oyuncu kadrosunda yer alıyor. Uzun yıllar süren evliliklerinin ardından hayatlarını yeniden şekillendirmeye çalışan bir çiftin hem duygusal hem de mizahi yolculuğunu anlatan film, güçlü oyunculuk performansları ve samimi anlatımıyla bu yılın öne çıkan yapımlarından oluyor. 2026 yılında izleyiciyle buluşan yapım, Will Arnett ve Laura Dern'in performansları ile dikkat çekiyor. Bradley Cooper'ın yönetmenliği de eleştirmenlerden olumlu yorumlar alırken film, Laura Dern'e AARP Movies for Grownups Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandırdı.

Bu ay film seçkisine eklenen gerilim ve korku türünü psikolojik bir atmosferle buluşturan “Asla Bırakma”, Oscar ödüllü Halle Berry'nin etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Alexandre Aja'nın yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, görünmeyen bir tehdidin gölgesinde hayatta kalmaya çalışan bir annenin ve iki çocuğunun sürükleyici hikâyesini konu alıyor. Film, yüksek temposu ve psikolojik atmosferiyle izleyiciyi son ana kadar ekran başında tutuyor.

Ayın dikkat çeken yapımlarından biri olan aksiyon türündeki “Suçüstü”, Oscar adayı yönetmen Darren Aronofsky'nin imzasını taşıyor. Başrolünde Austin Butler'ın yer aldığı film, sıradan bir hayat sürerken kendisini New York'un tehlikeli suç dünyasının tam ortasında bulan eski bir beyzbol oyuncusunun nefes kesen mücadelesini konu alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve temposu yüksek anlatımıyla yapım, aksiyon tutkunlarına sürükleyici bir seyir deneyimi sunuyor.

Ayın öne çıkan bir başka filmi “Neşeyle Yola Devam” oluyor. Müzikal türündeki film, dostluk, hayaller ve zamanın insan hayatındaki etkisini konu alan dokunaklı hikâyesini yıldız oyuncu kadrosuyla buluşturuyor. Maria Friedman’in yönetmenliğini üstlendiği yapımda Daniel Radcliffe, Jonathan Groff, Lindsay Mendez gibi başarılı isimler yer alıyor. “Neşeyle Yola Devam”, otuz yıla yayılan bir süreçte üç arkadaşın arasındaki çalkantılı ilişkiyi etkileyici bir anlatımla ele alıyor.

Renkli su altı dünyasında geçen “Of-Pof Balık”, ayın animasyon filmi olarak dikkat çekiyor. Çocukların hayal gücünü destekleyen renkli karakterleri, eğlenceli hikâyesi ve verdiği pozitif mesajlarla öne çıkan yapım, Tivibu ekranlarında ailece keyifle izlenebilecek unutulmaz bir seyir deneyimi sunuyor.

Tivibu’nun zengin içerik kütüphanesinde bulunan bu yapımlar ve daha fazlası temmuz ayında izleyicilerle buluşuyor.