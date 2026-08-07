Yaz sezonu boya sektörünü hareketlendirdi

ANKARA(EKONOMİ)

Bianca Boya Kurucu Ortağı Veysel Feyzoğlu, yaz aylarının boya sektörü açısından en hareketli dönemlerden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yaz sezonunda hem taşınmalar hem de tadilatlar önemli ölçüde artıyor. Ancak tüketiciler yalnızca renk seçimine odaklanmamalı. İç cephe ve tavan boyalarında doğru ürün seçimi; yüksek örtücülük, silinebilirlik, nefes alabilir yapı ve uzun ömürlü performans açısından büyük önem taşıyor. Kaliteli boya kullanıldığında hem uygulama süresi kısalıyor hem de duvarlar yıllarca ilk günkü görünümünü koruyor. Bu da toplam yenileme maliyetini düşürüyor.”

“Ucuz boya değil, doğru boya ekonomik çözümdür”

Feyzoğlu, tüketicilerin yalnızca ürün fiyatına odaklanmasının yanıltıcı olabileceğini belirtti. Feyzoğlu, özellikle ikini el konutlarda ürün tercihinin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bir boyanın gerçek maliyeti sadece teneke fiyatıyla ölçülmez. Kapatıcılığı yüksek, metraj performansı güçlü ve dayanıklı ürünler daha az malzemeyle daha geniş alan boyanmasını sağlar. Bu da hem işçilikten hem zamandan tasarruf anlamına gelir. Özellikle ikinci el konutların yenilenmesinde doğru ürün tercihi, ev sahipleri için uzun vadeli ekonomik avantaj oluşturur.”