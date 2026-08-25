Yaz sıcaklarında enerji tasarrufunun anahtarı doğru ısı yalıtımı

Yaz döneminde binalara ulaşan ısı yükünün önemli bir bölümü dış cephe, çatı ve pencerelerden içeri giriyor. Isı yalıtımı bulunan yapılarda ise dış ortamdan gelen sıcaklık daha etkin şekilde kontrol altına alınabiliyor. Böylece klimalar daha kısa süre ve daha düşük kapasitede çalışarak aynı konfor seviyesini sağlayabiliyor.

Klima ortamı soğutur, yalıtım ise istenen havayı içeride tutar

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, “Yaz aylarında enerji verimliliği sağlayabilmek için yalnızca klima kapasitesine odaklanmak yeterli değildir. Dış cephe, çatı ve diğer yapı elemanlarında doğru ısı yalıtımı uygulandığında, dışarıdan gelen sıcaklığın iç mekâna etkisi azalır ve klimanın oluşturduğu serin hava daha uzun süre korunur. Bu sayede iklimlendirme sistemleri daha kısa süre çalışarak aynı konfor koşullarını sağlayabiliyor. Doğru yalıtım uygulamaları hem enerji tüketiminin azaltılmasına hem de yaşam alanlarında daha dengeli bir iç ortam sıcaklığı oluşturulmasına katkı sunar” dedi.



Yalıtım uygulamalarında doğru ürün ve doğru uygulama birlikte değerlendirilmeli

Yaz aylarında ısı yalıtımından beklenen performansın doğru ürün seçimi kadar doğru uygulamaya da bağlı olduğunu belirten Ozan Turan sözlerine şöyle devam etti:

“Yalıtım uygulamalarında kullanılacak malzemelerin standartlara uygun olması ve uygulamanın uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmesi büyük önem taşır. Bunun yanında çatı, dış cephe, zemin, pencere ve kapıların bir bütün olarak ele alınması gerekir. Yapının farklı noktalarında oluşabilecek ısı geçişleri sınırlandırıldığında iç mekân sıcaklığı daha dengeli korunabilir. Bu da enerji verimliliğini artırırken iklimlendirme sistemlerinin daha verimli çalışmasına katkı sağlar. Uzun vadede hem kullanıcı konforu hem de enerji kaynaklarının verimli kullanımı açısından doğru yalıtım uygulamaları önemli kazanımlar sunar.



Nitekim yürürlükteki TS 825 standardı da bu bakış açısını esas alıyor. Binalarda yalnızca ısıtma ihtiyacını değil, soğutma ihtiyacını da dikkate alan standart, doğru ısı yalıtımının dört mevsim boyunca enerji verimliliğine katkısını ortaya koyuyor. Standartlara uygun şekilde tasarlanıp uygulanan ısı yalıtımı sayesinde binalarda ısıtma ve soğutmadan kaynaklanan enerji tüketiminde yüzde 70'e varan tasarruf sağlanabiliyor” dedi.