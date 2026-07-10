Yaz sıcaklarında serin kalmanın yolu doğru ısı yalıtımından geçiyor

Avrupa genelinde etkisini gösteren aşırı sıcaklar ve Türkiye'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, konutlarda ve iş yerlerinde serin bir ortam sağlamayı her zamankinden daha önemli hale getiriyor. İç mekân konforunu korumak için çoğu zaman klima kullanımına başvurulurken, yükselen enerji maliyetleri daha kalıcı ve verimli çözümleri gündeme taşıyor. Bu noktada ısı yalıtımı, yalnızca kış aylarında değil, yaz aylarında da enerji verimliliği sağlayan en etkili uygulamalar arasında yer alıyor.



Doğru malzeme ve doğru uygulama ile gerçekleştirilen ısı yalıtımı, yaz aylarında dışarıdaki sıcak havanın bina içine geçişini sınırlandırıyor. Böylece iç mekânlarda daha dengeli bir sıcaklık korunurken klima ve diğer soğutma sistemlerine duyulan ihtiyaç azalıyor. Bu sayede hem enerji maliyetleri düşüyor hem de çevresel sürdürülebilirlik destekleniyor.



ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Isı yalıtımı çoğunlukla kış aylarında enerji tasarrufu sağlayan bir uygulama olarak bilinse de yaz aylarında da en az kış kadar önemli bir rol üstleniyor. Doğru şekilde yalıtılmış binalarda yazın dışarıdaki sıcak hava iç mekâna daha zor ulaştığı için yaşam alanları daha konforlu hale geliyor ve klima kullanım ihtiyacı azalıyor. Bu da soğutma maliyetlerinin düşmesine katkı sağlıyor. Türkiye'de yaklaşık 22 milyon hanenin yüzde 80'inde yeterli yalıtım bulunmaması, enerji verimliliği açısından önemli bir potansiyelin değerlendirilemediğini gösteriyor. Oysa doğru yalıtım uygulamalarıyla binalarda yüzde 70'e varan enerji tasarrufu sağlamak mümkün. Enerji verimliliğine yönelik her yatırım hem bireysel bütçeler hem de ülke ekonomisi açısından önemli kazanımlar yaratırken karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sunuyor. Isı yalıtımı, dört mevsim boyunca konfor ve enerji verimliliği sağlayan, bireysel bütçelere ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sunan uzun vadeli bir yatırım olarak görülmeli.”