Yazılım ihracat şampiyonu Etiya’dan küresel hamle

Türkiye’nin yazılım ihracat şampiyonu olan ve yedi ülkede 10 ofisi, 1600 çalışanıyla dijital dönüşüme rehberlik eden Etiya, Kanada’nın telekom, medya, spor ve eğlence devi Quebecor Media Inc. ile ikinci faz yatırım için anlaşma imzaladı. Geliştirdiği yapay zekâ tabanlı ürün portföyüyle müşteri deneyimine odaklanan Etiya, Quebecor’dan aldığı yeni yatırımla yapay zeka destekli dijital dönüşüm pazarındaki küresel oyuncu konumunu pekiştiriyor.

Aslan Doğan: Hedefimiz dünya sıralamasında ilk üçe yükselmek

Türkiye’nin küresel teknoloji ekosistemindeki konumunu güçlendirme yolunda atılımlara devam ettiklerini söyleyen Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’den başlayan yolculuğumuz yapay zeka destekli çözümlerimizle uluslararası pazarlarda rekabet eden ve global müşterilere değer sunan bir teknoloji sağlayıcısına dönüşmemizi sağladı. Kanada merkezli Quebecor Media Inc. ile ilk olarak 2021 yılında yaptığımız stratejik yatırım anlaşmasının ikincisini imzaladık. İkinci faz yatırım, küresel ölçekte stratejik satın almalar ve iş birlikleri gerçekleştireceğimiz bir büyüklüğe ulaştığımızın en somut göstergesidir.”

Müşteri yolculuğunun internete taşındığı bu çağda, çevrimiçi süreçlerin satın alma kararlarındaki en kritik faktör haline geldiğini belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kendi Ar-Ge birimimizin çıktısı olan yapay zeka platformumuz, tüm Etiya ürünlerinin entegre bir parçası konumunda bulunuyor. Bu sayede şirketler, maliyet avantajı ve süreç optimizasyonu gibi alanlarda Etiya çözümlerini bir kaldıraç olarak kullanıyor. Bu öncü modeli dünyada ilk üç şirket arasına taşıyarak Türkiye’nin yazılım gücünü küresel ölçekte markalaştırmayı hedefliyoruz.”

İhracat katlanacak istihdam artacak

Yeni yatırım ile birlikte Türkiye’den gerçekleşecek ihracatın daha da ivmeleneceğini vurgulayan Doğan, “Türkiye yazılım ve yapay zeka alanında mühendislik altyapısı ve ekosistemi ile dünyanın çekim merkezi haline gelmiş durumda. Yeni yatırım ile Etiya olarak ihracatımızı katlayacak, istihdamımızı artıracağız” şeklinde konuştu.

Quebecor: Türkiye bizim için dünya merkezi haline geliyor

Anlaşmaya dair görüşlerini belirten Quebecor Media Inc. CEO'su Pierre Karl Péladeau Türkiye’nin stratejik önemine dikkat çekti:

“Etiya ile yakaladığımız sinerji, bizi küresel rekabette üst kategoriye taşıdı. İkinci faz yatırımla beraber Türkiye, artık bu alandaki tüm faaliyetlerimizin dünyadaki merkezi haline geliyor. Ülkenin sahip olduğu mühendislik potansiyeli ve Etiya ile kurduğumuz iş birliği, bizi bu alanda dünyanın en önemli aktörleri arasına yerleştiriyor.”

Etiya, yapay zeka, otomasyon ve dikey sektörlerdeki uzmanlığını kesintisiz teslimat geçmişiyle birleştirerek, telekomünikasyondan teknolojiye evrilen küresel hizmet sağlayıcıların dijital ekonomideki sürdürülebilir karlılıklarına ve büyüme hedeflerine rehberlik etmeyi sürdürecek.