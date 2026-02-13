YEDAŞ 5 yılda 62 milyar TL yatırım yapacak

Mehmet KAYA

SAMSUN - Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop’ta elektrik dağıtım faaliyeti yürüten Yeşilırmak Elektrik Dağıtım (YEDAŞ) 2026-2030 tarife döneminde 62 milyar TL yatırım planladığını açıkladı. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından yürütülen bölge şirketleri tanıtım turu kapsamında basın toplantısı düzenledi. ELDER Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan’ın da katıldığı toplantıda konuşan YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgin, elektriğin güvenle ve kesintisiz sunumu, sayısallaşma ve elektrik dağıtım hizmetindeki her türlü aksaklığı önceden önlemeye yönelik yatırımlara odaklandıklarını açıkladı. Bu kapsamda, şebeke yenileme, kapasite artış, genişleme yatırımlarından yeni dağıtım trafo merkezlerine, yeraltı kablo projelerinden ileri teknoloji- sayısal izleme sistemlerine yatırım yapılacak. Bu arada şirket, hızla sayısı artan elektrikli taşıtların ev ve sitelerde kurulan şarj istasyonları, ısı pompaları gibi yeni ürünlerin de evlerde-sitelerde oluşturduğu ilave yük ve riskleri yönetmeyi de odağına aldı.

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgin, yeni nesil teknolojiler-sayısallaşma etkisiyle başlayan değişimin bölgesi için de geçerli olduğunu vurgulayarak, bunun da yeni yatırımlar ve düzenlemeleri gerekli kılacağının altını çizdi. Elektrikli taşıtlar yanında ısı pompalarının da kullanımının yükselişine işaret eden Bilgin, yatırımlarını da bu eğilimlere göre şekillendirdiklerinin altını çizdi.

YEDAŞ bölgesinde kayıp kaçakla mücadelede 2025 itibariyle yüzde 5.79 oranıyla şirket tarihinin en iyi seviyesine ulaştıklarını belirten Bilgin, saha denetimi yanında risk analizine dayalı kontrol mekanizmalarını da etkin şekilde kullandıklarını belirtti.

YEDAŞ’ın zor bir coğrafyada, 2,5 milyondan fazla aboneye sahip olduğunu hatırlatan Genel Müdür Bilgin, abonelerin 45’i mesken, yüzde 32’i ticarethane, yüzde 15’i sanayi, yüzde 6’sı aydınlatma ve yüzde 2’si tarımsal sulamadan oluştuğunu kesintisiz elektrik sunumu için arızaları önceden öngören ayrıca sayısal kontrol altyapısı kullanan sistemler oluşturduklarını vurguladı.