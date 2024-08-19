Yediyol Holding, CEO Water Mandate imzacısı oldu

1998 yılında Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyelini keşfetme vizyonu ile kurulan Yediyol Holding, sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarına devam ediyor. Dünya genelindeki şirketlerin su yönetimi konusunda daha bilinçli ve etkili adımlar atmasını teşvik eden bir platform oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olarak kurulan CEO Water Mandate iş birliği ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

“Topluma ve gezegene katkı sağlamayı amaçlıyoruz”

"Şirketlerin doğrudan operasyonlarından tedarik zinciri yönetimine, topluluk katılımından kamu politikalarına kadar geniş bir yelpazede su yönetimi uygulamalarını iyileştirmeyi hedefleyen bu girişim hakkında açıklamalarda bulunan Yediyol Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Şuheyp Mendi, şunları söyledi: "Yediyol Holding olarak, suyun yaşamın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olduğuna inanıyoruz. CEO Water Mandate’e imza atarak, suyun korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda üstlendiğimiz sorumluluğu bir kez daha vurguluyoruz. Bu taahhüdümüzle, sadece kendi operasyonlarımızda değil, aynı zamanda topluma ve gezegenimize olan katkımızı da arttırmayı amaçlıyoruz."

“Bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz”

CEO Water Mandate girişiminin, şirket olarak çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olduğunun altını çizen Birleşmiş Milletler Projelerinden Sorumlu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Sema Yücetaş, "Yediyol Holding, Seven For Life Thermal Hotel ve Agrotermal Jeotermal Isıtmalı Teknolojik Seraları ile sektöründe CEO Water Mandate’e katılan ilk şirkettir. Bu imza, su yönetimi ve sürdürülebilirlik konularındaki kararlılığımızı ve liderliğimizi bir kez daha ortaya koymuştur. Sürdürülebilir su yönetimi, sadece iş dünyası için değil, tüm toplum için kritik bir konudur ve bu alanda öncü olmaktan gurur duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

“CEO Water Mandate, sürdürülebilirlik misyonumuzu güçlendirdi”

Çevre dostu uygulamaları ve projeleriyle sürdürülebilirlik alanında önemli adımlar attıklarını belirten Mendi, “Yediyol Holding olarak, bünyemizde yer alan tüm markalarımızda sürdürülebilir projelere imza atmaya özen gösteriyoruz. Seven For Life Thermal Hotel projemiz, iki yıldır sürdürülebilirlik belgesine sahip ve çevre dostu uygulamalarıyla öncü bir rol üstleniyor. Ayrıca, Konya'da bulunan Agrotermal projemiz, çevresel etkiyi azaltmaya yönelik sürdürülebilirlik çalışmalarına başlamış ve projelerini hayata geçirmiş durumda. CEO Water Mandate’e katılımımız ile Yediyol Holding’in su kaynaklarını koruma, iklim değişikliğiyle mücadele etme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunma misyonumuzu daha da güçlendirdik. Gelecek dönemde de gezegenimize katkı sağlamak için çalışmaya, yepyeni projelere imza atmaya devam edeceğiz”



