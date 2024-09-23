Yediyol Holding, kadın istihdam oranını yüzde 55’e çıkardı

Yediyol Holding, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve kariyerlerinde ilerlemelerini desteklemek için, istihdam çalışmalarına devam ediyor. Özellikle yeni seralarının faaliyete geçmesiyle birlikte, daha fazla çalışana ihtiyaç duyan Yediyol Holding bünyesinde, 2024 yılının ilk yarısında şirket genelinde yüzde 102 oranında istihdam artışı sağladı.

“Kadın istihdamının sürdürülebilirliğini planlıyoruz”

İstihdamda özellikle kadınlara fırsat eşitliği sağladıklarını belirten Yediyol Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Sema Yücetaş, “Kadınların iş gücündeki rolünün arttırılması, sadece şirketimizin değil, toplumun genel refahı için kritik öneme sahip. Bu kapsamda, kadın istihdamını arttırmak ve onlara kariyer fırsatları sunmak için çeşitli stratejiler geliştirdik. Amacımız, cinsiyet eşitliğini iş yerimizin merkezine koyarak, tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunmak. Holding bünyemizdeki kadın istihdam oranı yüzde 55, Agrotermal'de ise yüzde 90 seviyesinde. Kadın istihdamını önceliklendirmek ve topluma da örnek model olabilmek amacıyla, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) üyesi olduk ve bu prensipleri uygulayarak kadınların iş gücüne katılımını arttırmayı hedefliyoruz. Gelecekte de bu oranları korumayı ve daha da iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Kadınların kariyer gelişimlerine destek olacak programlar ve projeler geliştirmeye devam ederek, kadın istihdamının her seviyede dengeli ve sürdürülebilir olmasını sağlamayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

“Kadın yönetici oranını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz”

Kadın yöneticilerin liderlik becerilerini geliştirmek ve kariyer yollarını desteklemek için çeşitli eğitim programları ve mentorluk fırsatları sunduklarını söyleyen Yücetaş, “Şirketimizdeki kadın yönetici oranı şu anda yüzde 35 seviyesinde. Bu oranı yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Kadın liderlik programları, yetenek geliştirme atölyeleri ve iç mentor-mentee programları uyguluyoruz. Ayrıca, kadın yöneticilerin kariyer gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenli olarak liderlik seminerleri ve kişisel gelişim eğitimleri düzenliyoruz. Bu stratejimizle kadın yöneticilerin kariyerlerinde ilerlemelerini desteklemek için yapıcı adımlar atıyoruz. Kadın liderlerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmalarını ve birbirlerine destek olmalarını sağlayan ağlar kuruyoruz.” dedi.

“İstihdam stratejilerimizi geliştireceğiz”

2025 yılında istihdam stratejilerine dair önemli yenilik ve değişiklik planlarını hayata geçireceklerini söyleyen Yücetaş, devamında şunları kaydetti: “Tuzlukçu bölgesindeki iş olanaklarının sınırlı olmasına rağmen, seralarımızda çalışan kadınlarımızın iş hayatına adaptasyonunu ve ailelerine katkı sağlamalarını desteklemek amacıyla ‘İş Hayatına Adaptasyon’, ‘Kişisel Gelişim ve Özel Hayat’ gibi, çeşitli eğitim programları sunuyoruz. Bunların yanı sıra, tüm çalışanlarımızın yaralanabileceği, konusunda uzmanların konuk olarak yer aldığı, çalışanlarımızın sağlık ve esenlik alanlarında gelişimlerini destekleyecek “Yediyol Akademi Yaşam Okulu” projesini hayata geçirdik. Gelecek yılda da Dijital Yetkinliklerin Arttırılması, Esnek Çalışma Modelleri ve Uzaktan Çalışma, Çeşitlilik ve Dahil Etme Politikaları, Liderlik Gelişim Programları, Mentorluk ve Koçluk Programları Çevre ve Sürdürülebilirlik Odaklı İstihdam gibi çalışmalara yer vermeyi planlıyoruz.”