Yemek çekiyle diş macunu alan çalışan işten çıkarıldı

Financial Times haberine göre, Facebook, Instagram, WhatsApp gibi dev uygulamaların çatı kuruluşu, Mark Zuckerberg’in şirketi Meta, Los Angeles'taki ofisinden yaklaşık 25 çalışanını, yemek çeklerini ev eşyaları satın almak için kullandıkları gerekçesiyle işten çıkardı.

İddiaya göre işten çıkarılan çalışanlar, yemek çeklerini yemek almak için değil, diş macunu, kadeh ve deterjan gibi ürünler almak için kullandı.

İşten çıkarmalar, Meta'nın WhatsApp, Instagram ve artırılmış gerçeklik ile sanal gerçeklik projeleri üzerinde çalışan Reality Labs gibi bazı ekiplerde yeniden yapılanmaya gitmesinden sadece birkaç gün önce gerçekleşti.

Şirketin yeniden yapılanma süreci, bazı çalışanların işten çıkarılmasını ve diğerlerinin başka görevlere taşınmasını içeriyordu. Konuya aşina kaynaklara göre, CEO Mark Zuckerberg’in başlattığı verimlilik hamlesi devam ediyor.

Ücretsiz yemek yanında çek de veriyor

Meta, Silikon Vadisi'ndeki merkezinde çalışanlarına ücretsiz yemek sunuyor. Ancak, daha küçük ofislerde kantin bulunmayan çalışanlara Uber Eats veya Grubhub gibi yemek siparişi hizmetlerinden faydalanmaları için günlük yemek kredileri tanımlanıyor. Çalışanlara kahvaltı için 20 dolar, öğle ve akşam yemeği için 25'er dolarlık günlük kredi veriliyor.

İşten çıkarılan çalışanların, bu yemek kredisi sistemini uzun süreli ve sistematik bir şekilde kötüye kullandıkları iddia edildi. Bazı çalışanların kredilerini birleştirdiği, bazılarının ise ofise gelmeyip evlerine yemek sipariş ettikleri belirtildi. Kuralları ara sıra ihlal edenler ise yalnızca uyarı aldı.

Yemek çeki ile diş macunu alan çalışan işten çıkarıldı

İddiaya göre eski bir Meta çalışanı, 25 dolarlık yemek çekini diş macunu ve eczaneden çay almak için kullandığını belirtti. Çalışan, ofise gelmediği günlerde bu krediyi boşa harcamamak için ev ihtiyaçları aldığını söyledi.

Meta'da yıllık 400 bin dolar maaş aldığını belirten çalışan, hatasını kabul ettiğini ancak beklenmedik bir şekilde işten çıkarıldığını dile getirdi.

Meta, bu işten çıkarmalarla ilgili yorum yapmadı. Ancak yeniden yapılanma sürecine ilişkin, “Bazı ekiplerimizi stratejik hedeflerimizle uyumlu hale getirmek adına değişiklikler yapıyoruz. Bu süreçte bazı ekipler taşınacak, bazı çalışanlar ise yeni görevlere yönlendirilecek” açıklamasını yaptı.

Şirket, işten çıkarılan çalışanlar için başka fırsatlar yaratmaya çalıştıklarını da ekledi.

Geçen yıllarda 20 binden fazla çalışanı işten çıkarmıştı

Meta, 2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirdiği iki büyük işten çıkarma dalgasında yaklaşık 21 bin kişiyi işten çıkardı. Zuckerberg, bu dönemi "verimlilik yılı" olarak adlandırmıştı. Şirket, düşük öncelikli projeleri iptal ederek maliyetleri düşürmeye ve yatırımcıların metaverse yatırımlarıyla ilgili endişelerini hafifletmeye çalıştı.

Wall Street, Meta'nın işten çıkarmaları ve yapay zekaya yönelimiyle ilgili gelişmeleri olumlu karşıladı. Şirketin hisseleri şimdilerde 577 dolar seviyelerinde, tüm zamanların en yüksek değerinde işlem görüyor.