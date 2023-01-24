Yemek.com, WhatsApp'tan tarif önerecek

Yemek.com’un, WhatsApp üzerinden sunduğu sohbet yazılımı, kullanıcılara ellerindeki malzemelerle hazırlayabileceği yemek tarifleri öneriyor. Yemek.com'un editoryal ekibi tarafından özel olarak hazırlanmış olan bu tarif içerikleri, kullanıcılara ilham verecek zengin öneriler ve püf noktalarıyla da fark yaratıyor.

Ücretsiz hizmet, anında öneri ve detaylı tarif

Bana Tarif Öner’i “0549 5782425” numaralı WhatsApp hattı üzerinden ücretsiz olarak hemen kullanmaya başlayabilen kullanıcılar, herhangi bir mesaj göndererek özel hazırlanan listelerle karşılaşıyor. İhtiyaca göre bu listelere dokunarak öneriler alınabiliyor. Listeler arasında yer alan “Malzeme seçeyim” veya “Malzemem eksik” sekmelerine tıklayarak seçenekler görüntüleniyor.

Günlük ihtiyaçlara göre hazırlanmış olan listeler, saate göre kahvaltılık, öğle yemeği veya akşam yemeği önerileri şeklinde yer alıyor. Bu liste içerikleri yaklaşmakta olan özel günler ve haftalara istinaden Yemek.com’un deneyimli uzman kadrosu tarafından dönemsel olarak değiştiriliyor.

Çay saatinde tüketebilecekleri tarifler için kullanıcılar “Çay suyu koydum” seçeneğine, kısıtlı vakitte güzel lezzetler çıkarmak isteyenler ise “Az zaman çok lezzet” seçeneğine göz atabiliyor. Ana yemeğinin yanına farklı bir lezzet arayanlar ise “Yardımcı yemekler” seçeneğine dokunarak öneriler alırken, bütçe dostu ekonomik tarifler için "Bütçe dostu tarifler" seçeneğine göz atılabiliyor. Hafif ve sağlıklı beslenmeye özen gösterenleri ve diyet yapanları da unutmayan Yemek.com, “Hafif bir tarif" seçeneğini sunuyor.