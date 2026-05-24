Yemeksepeti, Uber'e mi satılacak?

DoorDash, Delivery Hero’nun Türkiye birimi Yemeksepeti’ni satın alma seçeneklerini değerlendiriyor.

Şirketin ayrıca Talabat ve HungerStation markalarını kapsayan Orta Doğu operasyonlarına da talip olduğu belirtildi.

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi’nin bu hafta Oslo’ya giderek Delivery Hero yönetimiyle görüştüğü, ancak bazı büyük hissedarların hisse başına 40 Euro'nun üzerinde fiyat istediği aktarıldı. DoorDash CEO’su Tony Xu da şirket yönetimiyle temas kuran isimler arasında yer aldı.

Yemeksepeti de satışa dahil olacak mı?

Patronlar Dünyası'nın Financial Times’tan aktardığına göre, Delivery Hero yönetiminin şirketin tamamının satışı ya da bazı bölümlerinin ayrılarak elden çıkarılması seçeneklerini değerlendirdiği kaydedildi. Bu kapsamda Yemeksepeti’nin de potansiyel satış paketleri arasında bulunduğu ifade edildi.

Şirkette yüzde 19,5 paya sahip

Uber’in hâlihazırda Delivery Hero’da yüzde 19,5 paya sahip olması nedeniyle süreçte avantajlı konumda olduğu belirtiliyor. Şirket ayrıca türev işlemler aracılığıyla yüzde 5,6’lık ek pozisyon bulunduruyor.

Sektörde alım-satım hızlandı

Teslimat sektöründe son dönemde hızlanan birleşme ve satın alma dalgası dikkat çekiyor. DoorDash kısa süre önce Deliveroo’yu 2,9 milyar sterline satın alırken, Prosus geçen yıl Just Eat Takeaway’i 4,1 milyar Euro'ya bünyesine katmıştı.

589 milyon dolara satılmıştı

Yemeksepeti, 2001 yılında Nevzat Aydın tarafından kuruldu ve Türkiye’nin ilk online yemek sipariş platformlarından biri oldu. Kısa sürede büyüyen şirket, restoranların internet üzerinden sipariş almasını sağlayan modeliyle pazarda lider konuma geldi.

Şirket, 2015 yılında Alman teslimat devi Delivery Hero tarafından yaklaşık 589 milyon dolar karşılığında satın alındı. Bu satış, o dönemde Türkiye internet girişimcilik ekosisteminin en büyük anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Yemeksepeti daha sonra “Banabi” hızlı market teslimatı ve mahalle teslimat hizmetleri gibi yeni alanlara da genişledi. Bugün Delivery Hero’nun Türkiye operasyonlarının merkezinde yer alan şirket, milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor.