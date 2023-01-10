Yenal Gökyıldırım, FLO'nun yeni CEO'su oldu

Yenal Gökyıldırım, FLO Mağazacılık’ın yeni CEO’su oldu. Gökyıldırım, FLO‘nun mağazacılık, e-ticaret ve toptan satış kanallarını, omni-channel bir ekosistemde 360 derece hizmet sağlama üzerine inşa ettiği pazar konumunu güçlendirecek adımlar atmaya devam edecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı okulda MBA’ini de tamamlayan Gökyıldırım, 14 yıl boyunca Philips Elektronik’te çalıştı ve İstanbul, Dubai, Viyana ve Amsterdam organizasyonlarında görev yaptı.

Bünyesindeki e-ticaret, dijital reklam, bahis ve seyahat şirketleriyle Türkiye'nin en büyük e-ticaret platformu olan Doğan Online Grubu’nun CEO’su olarak 2011 yılında Türkiye’ye döndü. LC Waikiki’deki Genel Müdürlük yaptı.

Son olarak 2015 yılından bu yana, Almanya merkezli MediaMarkt’ta, Türkiye İcra Kurulu Başkanı ve MediaMarktSaturn Holding Perakende Grubunda 12 farklı ülkeden sorumlu Global İcra Kurulu Üyesi ve Holding COO’luğu görevlerini üstlendi.

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Gökyıldırım ayrıca TÜSİAD’ın Perakende Çalışma Grubu’nun Eş Başkanı ve YASED üyesi.