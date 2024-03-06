Yener Ticaret, boya pazarındaki payını büyütmeyi hedefliyor

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

Mersin’de 1984 yılında İbrahim Yener tarafından kurulan ve günümüzde ikinci nesil temsilcileri Onur Yener ile Özgür Seda Sezer tarafından yönetilen Yener Ticaret, bölgedeki holdingleşmiş şirketlere toptan marina, sanayi, araç üstü ekipman ve dekoratif boya tedariki sağlıyor. Ağır sanayi boyalarında Jotun ve Polisan’ın distribütörü olan Yener Ticaret, yalıtım malzemelerinde ise Isonem bayiliğini sürdürüyor. Toplam 4 bin metrekarelik alanda stoklanan yaklaşık 2,5 milyon dolar maliyetli 300 farklı ürün çeşidiyle kendilerini ‘Mersin’in boya deposu’ olarak tanımladıklarından söz eden Yener Ticaret Genel Müdürü Onur Yener; iş ortaklığı yaptıkları kurum ve şirketler arasında Uluslararası Mersin Limanı, İskenderun LimakPort, Rönesans, Doğuş ve Can Holding gibi markaların bulunduğunu söyledi. Organize sanayi bölgeleri, Şişecam, Soda Sanayi, SASA Polyester, Ceynak, Fritolay ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali gibi devasa projelerdeki malzeme ihtiyacına günlük cevap verdiklerini anlatan Onur Yener, “Firmalara projedeki detaylara göre danışmanlık sağlıyor, kullanılacak boya türlerini belirliyoruz. Partnerlerimizle uygulama faaliyeti de yürütüyoruz. Epoksi, poliüretan, endüstriyel ve zemin boyaları konusunda profesyoneliz. Deniz ürünlerinde 18 yıllık tecrübemiz var. Uzun yol gemilerinin boya ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kaliteli hizmetimizle Mersin’in reklam yüzü olmak istiyoruz” dedi.

İnşaat malzemeleri Malta’ya, boyalar Kıbrıs’a

Şirketlere hırdavat alanında da çözüm ortaklığı sunduklarını kaydeden Onur Yener, e-ticarette önemli bir ivme yakaladıklarını aktardı. Geride kalan 2023 yılında online satıştan 100 bin dolara yakın ciro elde ettiklerini açıklayan Onur Yener, “İhracatla ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. Malta’ya inşaat malzemeleri, Kıbrıs tersane bölgesine deniz boyası satıyoruz. Yeni pazar çalışmaları sürüyor. Web sitemizde İngilizce ve Rusça dil desteği sunduk. Önümüzdeki dönemde daha seçici davranarak yüksek potansiyelli müşterilerimize yönelik B2B modeline ağırlık vereceğiz. Şirketler sitemizdeki özel panellerden sipariş verebilecek. 3 adet boya karıştırma makinamızla binlerce farklı renk elde edebiliyoruz. Mersin’de başka firmada bulunmayan bu olanak, ülke genelinde ise sadece birkaç noktada var. Sanayi boyaları tüketiminde Çukurova Bölgesi’nin pazar payı 18 milyon dolar civarında. Pazar payımızı büyütmek için yatırımları sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Fırsatçılara izin vermedik”

Toplumsal olaylarda ortaya çıkan malzeme ihtiyacında kar amacı gütmeden hareket ettiklerini aktaran Onur Yener, “Pandemide maske tedarik ettik, orman yangınlarında iş güvenliği ürünlerini maliyetine verdik. Depremde ürünlerin 3’te 1’ini bedelsiz, kalanını maliyetine sevk ederek yara sarmaya çalıştık. Fırsatçılara izin vermedik. Hastanedeki çocuklarımıza moral için Gönüllü Palyaçolar oluşumunun üyesiyiz. 3 okul ve 2 kreşin yapımına katkı sağladık. Toplumsal projelerle hayatın içinde yer almaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.