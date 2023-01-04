Yeni hedef pazarlar Avrupa Ortadoğu ve Afrika oldu

Bestenigar KARA

Uluslararası para transfer ve ödeme platformu UPT (Uluslararası Para Transferi), Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da yeni pazarlara girmeyi hedefl iyor. Şirketin, dört yıl önce iki-üç ülkede faaliyet gösterdiğini ve bugün bankalar ile ödeme kuruluşlarından oluşan 46 partneriyle 13 ülkede işlem başlatabildiğini belirten UPT Genel Müdürü Hakan Özat “Her yıl portföyümüze üç yeni ülke ekleyerek büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Özat EKONOMİ’nin haftalık İngilizce yayını TR MONITOR’e verdiği demeçte UPT’nin Aktifbank’ın yüzde 100 fintek (finansal teknoloji) iştiraki olarak 2010 yılında kurulduğunu ve bugün yaklaşık 200 ülkede 400 binden fazla işlem noktasına ulaştığını söyledi. Bu rakamın dünya nüfusunun yüzde 95’ine denk geldiğini vurgulayan Özat “Sadece para transferi konusunda 150 partnerimizle 176 ülkede faaliyet göstermekteyiz” ifadelerini kullandı. Ürdün ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde de lisansı olan şirketin Türkiye’deki işlem noktası ise 7 bine ulaştı.

Her yıl dolar bazında yüzde 30’un üzerinde büyüme hedefl ediklerini ve 2022’yi hedefl erinin çok üzerinde kapattıklarını ifade eden Özat, UPT’nin geçtiğimiz yıl yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaştığını söyledi. “İlk 1 milyar dolarlık işlem hacmi bizim için zordu; sonrası hızlı bir şekilde ilerledi. Yeni ülkelerin eklenmesi ve tüm ağa para transferi yapılması bizde çarpan etkisi yaratıyor” diyen Özat, dijital kanalların UPT için işlem hacmi yaratan yeni bir alan olduğunu ve bu kanalların diğer ülkelere aktarıldığında, işlem hacminin daha da artacağını öngördüklerini belirtti.

UPT’nin küresel büyümesinde önceliklendirdiği BDT bölgesinde derinleştiğini anlatan Özat, para transferi sektörünün olgunlaşmadığı, rekabetin düşük olduğu ve fark yaratılabilecek ülkelere girmeyi hedefl ediklerini vurgulayarak “Bu ülkelerin bizim faaliyet gösterdiğimiz noktalara olan bağına da dikkat ediyoruz” diye konuştu.

Almanya’da şirket, Dubai’de ofis

2022 sonunda Almanya’daki şirket kurulumlarını tamamladıklarını ve ülkedeki ‘neobank’ konseptli çevrimiçi bir banka ile iş birliğine gittiklerini belirten Özat, bu yıl Avrupa’da yaşayan Türklere erişmeyi ve UPT’nin mobil uygulaması UPTION’u Avrupa’da yaşayan gurbetçilere sunmayı planladıklarını söyledi. “İkinci aşamada Avrupa’da yaşayan BDT, Ortadoğu ve Afrika vatandaşlarına hizmet götürmeyi istiyoruz” diyen Özat, fiyat ve hizmet anlamında Avrupa’da yarışabileceklerini ve UPT açısından ciddi bir fırsat doğacağını sözlerine ekledi.

UPT’nin Kırgızistan ve Özbekistan’da ofisinin bulunduğunu söyleyen Özat “Dubai International Finance Center’da da bir ofis açtık; bu yıl itibariyle faaliyetlerimize başlıyoruz. Ortadoğu ve BDT’deki büyümemize bu ofisten etkin bir şekilde yürüteceğiz. İlerleyen dönemde Azerbaycan’da da bir ofis açmak istiyoruz” dedi.

UPTION & Mastercard iş birliği kendi pazarını yaratacak

Fiyat rekabetçiliği, hizmet kalitesi, erişilebilirlik ve dijital kanalların UPT’yi rakiplerinden farklı kıldığını söyleyen UPT Genel Müdürü Hakan Özat, şirket olarak dünya çapında her yıl 10’dan fazla fuara katıldıklarını söyledi. “Uluslararası açılıma başladığımız 2019 yılında stantlarımızı neredeyse kimse ziyaret etmiyordu. VISA, Mastercard ve iştirakleri gibi dünyanın önde gelen firmalarının neredeyse tamamı şu anda bizi biliyor ve hepsiyle bu etkinliklerde görüşmeler yapıyoruz” diyen Özat, son olarak UPTION’a yönelik Mastercard ile geniş çerçeveli bir anlaşma imzaladıklarını söyledi. UPTIONMastercard iş birliğinin kendi pazarını yaratarak ciddi bir pazar payına ulaşmasını beklediklerini belirten Özat, VISA ile olası iş birliklerini görüştüklerini ve Rus ödeme sistemi Mir ile de önümüzdeki dönemde işbirliği imkanlarını değerlendirebileceklerini ifade etti.