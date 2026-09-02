Yeni İnci, çorap kategorisine 75 milyon TL yatırımla giriyor

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Yeni İnci, ürün gamını yeni kategorilerle genişletiyor. İç giyim, ev giyim ve spor giyim kategorilerinde yaklaşık 3 bin ürüne sahip olan marka, ürün portföyüne çorap kategorisini de ekliyor.

Yeni İnci, çorap kategorisi için 75 milyon TL yatırım planlıyor. İnce ve günlük çorap gruplarından oluşacak koleksiyonda farklı kullanım ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunulacak.

"Çorap yatırımıyla üretim deneyimimizi yeni ihtiyaçlara taşıyoruz"

Çorap kategorisine girişinin, markanın yalnızca ürün çeşitliliğini artırmaya değil, aynı zamanda üretim deneyimini yeni tüketici ihtiyaçlarına taşımaya yönelik büyüme stratejisinin bir parçası olduğunun altını çizen Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan; “60 yıllık deneyimimizle yerli sermayemizi koruyarak tekstil sektöründe üçüncü kuşağa ulaşan bir marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye’de iç giyim sektöründeki güçlü konumumuzun yanı sıra mağazacılık ve e-ticaret yatırımlarımızla etki alanımızı her geçen gün genişletiyoruz. Çorap kategorisine girişimiz de bu yaklaşımımızın önemli bir sonucu. Bizim için yeni bir kategoriye girmek yalnızca ürün gamını genişletmek değil, yıllardır edindiğimiz üretim deneyimini yeni ihtiyaç alanlarına taşımak anlamına geliyor. Çorap yatırımımızla birlikte tüketicilerimize daha geniş bir ürün dünyası sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Yeni İnci’den Eminönü’ne 60 milyon TL’lik deneyim mağazası

1964 yılında üretime başlayan ve üçüncü kuşak yönetiminde faaliyetlerini sürdüren Yeni İnci, üretimin yanı sıra mağazacılık ve e-ticaret yatırımlarını sürdürüyor. Şirket, 2026 yılında Eminönü’nde açılması planlanan 5 katlı deneyim mağazası için yaklaşık 60 milyon TL yatırım yapacak. Mağazada her katın farklı bir kategori için deneyim alanı olarak kullanılması planlanıyor.

Yeni İnci, yeni kategori ve mağaza yatırımlarının yanı sıra perakende yapılanması ve e-ticaret çalışmalarını da sürdürecek.