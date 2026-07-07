Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan: Tekstilde üretim hacminin artması ve yatırım gerekli

Türkiye’nin köklü iç giyim markalarından Yeni İnci’nin Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, tekstil sektörünün mevcut görünümüne ve yeni dönem beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son yıllarda maliyet baskısı, iç pazardaki talep dengesi ve küresel pazarlardaki dalgalanmalar nedeniyle sektörün zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Atakan, buna rağmen pazarda yeniden toparlanma sinyalleri görüldüğünü ifade etti.

Tekstil sektöründe üretim gücünü koruyan firmalar için önümüzdeki dönemin daha umut verici olduğunu belirten Atakan, Türkiye’nin bu alandaki tecrübesini yalnızca üretimle değil, güçlü markalarla da dünyaya taşıması gerektiğini vurguladı. Atakan, “Tekstil bizim için sadece bir üretim alanı değil; istihdam, ihracat ve markalaşma açısından stratejik bir sektör. Türkiye’nin fason üretici algısından çıkarak kendi markalarıyla dünyada daha güçlü konumlanması gerekiyor” dedi.

“Üretim ruhunu kaybetmemeliyiz”

Yeni İnci’nin büyüme stratejisinde üretim, kalite ve markalaşmanın birlikte ilerlediğini söyleyen Atakan, iç giyimin tekstilin en uzmanlık gerektiren alanlarından biri olduğuna dikkat çekti. Tasarım, kalıp, konfor, kalite ve üretim disiplininin bu kategoride bir arada yönetilmesi gerektiğini belirten Atakan, Yeni İnci’nin hem ana kategorilerinde güçlenmeye hem de yeni ürün gruplarıyla tüketiciye daha geniş seçenekler sunmaya odaklandığını ifade etti.

Küresel maliyet dengeleri nedeniyle bazı tekstil yatırımlarının farklı ülkelere kaydığına da değinen Atakan, Yeni İnci olarak Türkiye’de üretmeye ve istihdam yaratmaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye’deki üretim kültürünün, iş gücü niteliğinin ve sektör deneyiminin önemli bir avantaj olduğunu söyleyen Atakan, sürdürülebilir büyümenin yerel üretim gücünü koruyarak mümkün olacağına inandıklarını dile getirdi.

Yeni dönemde fiyat-kalite dengesi belirleyici olacak

İç pazarda tüketicinin satın alma davranışlarının değiştiğini belirten Atakan, erişilebilir fiyat, kalite ve doğru maliyet yönetiminin markalar için her zamankinden daha kritik hale geldiğini söyledi. Tüketicinin artık daha seçici davrandığını ve fiyat-kalite dengesine daha fazla önem verdiğini ifade eden Atakan, Yeni İnci’nin ulaşılabilir fiyatlarla kaliteli ürün sunmaya devam edeceğini belirtti.

Yeni İnci’nin önümüzdeki dönemde mağazacılık ve ihracat tarafında da büyüme hedeflerini sürdüreceğini aktaran Atakan; “Yeni İnci olarak cadde mağazacılığına daha fazla odaklandık, ihracatta ise güçlü olduğumuz pazarlardaki konumumuzu pekiştirerek yeni pazarlarda kalıcı olmak için çalışıyoruz. Ana hedefimiz, Türkiye’den çıkan güçlü bir iç giyim markası olarak daha geniş coğrafyalarda kalıcı hale gelmek” dedi.

1964 yılından bu yana iç giyim sektöründe faaliyet gösteren Yeni İnci, üretim gücü, kalite yaklaşımı, geniş ürün gamı ve markalaşma vizyonuyla Türkiye tekstil sektörünün köklü temsilcilerinden biri olarak yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor.