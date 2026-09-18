Yeni iPhone modelleri Türk Telekom mağazaları ve online satış kanallarında

Türk Telekom, Apple’ın yeni akıllı telefonları iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’i 18 Eylül itibarıyla mağazalarında ve online kanallarında müşterileriyle buluşturdu. Şirket, Apple’ın katlanabilir tasarımlı yeni modeli iPhone Duo için ise 16 Ekim saat 15.00 itibarıyla ön sipariş toplamaya başlayacak. Merakla beklenen yenilikçi cihaz, 23 Ekim’den itibaren tüm Türk Telekom kanallarında satışa sunulacak.

Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ahmet Deniz, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük eden bir kurum olarak müşterilerimizin teknoloji ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, en yeni teknolojileri Türkiye’nin her köşesindeki mağazalarımız ve dijital satış kanallarımız üzerinden herkes için erişilebilir kılıyoruz. Apple’ın merakla beklenen yeni ürünlerini mağazalarımızda kullanıcılarımızın deneyimine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeni nesil 5G teknolojisine uyumlu akıllı telefonlar ile kullanıcılarımız, yüksek internet hızlarına ve kusursuz bağlantı deneyimine Türk Telekom kalitesiyle ulaşacak. Türk Telekom güvencesiyle sunduğumuz tarife ve ödeme seçenekleriyle kullanıcılarımızın teknoloji deneyimlerini zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Yeni iPhone modellerini peşin ödeme seçeneği, 12 ay kalma sözüyle peşin fiyatına indirim avantajı, mobil, evde internet faturalarına ek olarak ve alışveriş kredisi imkanından yararlanarak uygun taksit seçenekleriyle müşterilerimizle buluşturuyoruz. Üstelik bu teknolojik yeniliklere yalnızca Türk Telekom müşterileri değil, Türk Telekom müşterisi olmayan teknoloji tutkunları da eMağaza üzerinden kredi kartı veya alışveriş kredisi ile 3 ay taksit avantajından yararlanarak kolayca sahip olabilecek. Müşteri memnuniyetini merkeze alan yaklaşımımızla, en yeni teknolojileri en kolay ve en uygun koşullarla Türkiye’nin her köşesinde ulaşılabilir kılmak için için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.