Yeni koleksiyonlar Tiran’da vitrine çıkacak

Takip Et

9 – 11 Kasım tarihlerinde Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan gibi Balkan ülkelerinden binlerce satın almacı, 150’den fazla Türk markası ile bu fuarda bir araya getirecek.

Ev ve Mutfak Eşyaları sektöründe düzenlediği lider fuar organizasyonlarıyla, Türkiye’nin sektör ticaretine ve uluslararası ihracatına doğrudan katkı sağlayan Tarsus Fuarcılık, yerli üreticileri bu kez de Balkanlara taşıyor. Kasım ayında Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki Expocity Albania’da, NO ON Fuarcılık ile birlikte düzenleyecekleri fuarın, hem sektör hem de kendileri için bir ilk olacağını vurgulayan Tarsus Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, “Haziran ayı başında gerçekleştirmeyi planladığımız fuarı, sektörden gelen talep üzerine Kasım ayına aldık. Yerli markalarımız, sahip oldukları tasarım, kalite, üretim ve rekabet gücünü HOST The Balkans Housewares Sourcing Türkiye’de ortaya koyacak” dedi. Aytemur açıklamasında, Balkan ülkelerindeki ticari müşavirlikler ile yakın iş birliği içerisinde gerçekleşecek fuarın, Türk üretici markalar için yeni ticaret kanallarına erişim ve alternatif pazarlara açılmak için önemli bir fırsat olacağını ifade etti.

Türkiye’nin ev ve mutfak eşyaları görücüye çıkacak

Kasım ayında Expocity Albania’da ilki düzenlenecek olan HOST The Balkans Housewares Sourcing Türkiye’de tamamı yerli üretim “Sofra ve Mutfak Eşyaları”, “Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eşyaları & Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşyaları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları” ile “Elektrikli Ev Aletleri” kategorilerindeki yeni koleksiyonlar ve inovatif tasarımlar bir arada sergilenecek.