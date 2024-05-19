Yeni model Regal Raptor Motosikletler büyük ilgi gördü

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Regal Raptor bayisi olarak Konya’da satış ve satış sonrası servis hizmeti veren İlgün Otomotiv, motosiklet tutkunları için heyecan verici bir tanıtım etkinliği düzenledi. 18-19 Mayıs tarihlerinde Konya Kent Plaza’da sergilenen yeni model Regal Raptor Motosikletler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Elektrikli Proton e-Bike, arazi için üretilen ATV tipi Promax 650L, yeni model Shark 250 ve Daytona model motosikletlerin sergilendiği etkinlik ziyaretçilerine de yoğun ilgisini çekiyor. Ayrıca uygun fiyatı ve kullanıcılarına keyif veren sürüşü ile motosiklet tutkunlarının dikkatini çeken Regal Raptor’un yeni modellerini ve markanın göz alıcı tasarımlarını yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçilere özel fırsatlar ve sürprizler de var.

“İlkleri gerçekleştiren bir firmayız”

İlgün Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi İlgün, “İlgün Otomotiv Konya’da ilkleri yapan bir firma. Dünya’da bilinen ama Konya’da olmayan ürünleri şehrimize getiriyoruz. Ürünlerin satışını sadece Konyamızda değil tüm Türkiye’de yapıyoruz. İlerleyen dönemde başka il merkezlerinde de şubeler açmayı planlıyoruz. Daha farklı projelerle de müşterilerimiz karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz. Bugüne kadar Kent Plaza AVM’deki ikinci sergimiz. Ekonomik, sağlam ve keyif veren sürüşleri ile Regal Raptor, sektöründe lider markalardan. Yeni modellerimizi tanıtmaktan da büyük heyecan duyuyoruz. Burada önceliğimiz ürünlerimizi tanıtmak ve Konya’daki motosiklet kültürüne bir nebze olsun katkıda bulunmak. Ziyaretçilerimizden de ileriye dönük olumlu dönüşler alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hız değil keyif motosikleti”

Satışı yapılan ürünlerin ekonomik anlamda gayet cazip olduğunu vurgulayan İlgün, “Ürünlerimiz kendi segmentinde yüksek kaliteli ve fiyat olarak çok cazip olan ürünler. Daha az yakıt yakan, çift silindirli su pompalı motor teknolojisi sayesinde gerek şehir içinde gerek uzun yolda performansını düşürmediği için kullanıcılar açısından ekonomik ve keyifli sürüş sağlıyor. Bizim motosikletlerimiz hız motosikleti değil keyif motosikleti. Şehir içinde zevkle binilen, uzun yolda rahat edilen ürünler. Müşterilerimize her zaman güvenli, ekonomik ve keyif veren motorlar sunuyoruz” dedi.