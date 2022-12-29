Yeni yıldan en büyük beklenti sağlık

Migros'un, yılbaşı kutlama alışkanlıklarını ve yeni yıldan beklentileri ortaya koyan araştırmasının sonuçları açıklandı. Katılımcıların büyük çoğunluğu yılbaşı akşamında evde ailesiyle birlikte olmayı tercih ediyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 80’i yılbaşı akşamını ailesi ile birlikte geçireceğini belirtirken, yüzde 74’ü kendi evinde olmak istiyor. Araştırma, sağlık, mutluluk ve bol kazancın yeni yıl beklentileri arasında ilk sıralarda yer aldığını ortaya koyuyor.

Katılımcıların yüzde 85’inin yeni yıldan en büyük beklentisi ise sağlık oldu. Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 67’si yılbaşı akşamı için her zamankinden farklı bir market alışveriş listesi yaptığını söylüyor.

Yemek tercihi meze

Market alışverişleri de ortalama 3 gün önceden ve daha çok eş ya da aileyle birlikte yapılırken, alışveriş için yüzde 95 oranla zincir marketlerin tercih edildiği ortaya çıkıyor.

Migros’un gerçekleştirdiği anket sonuçlarına göre bu yıl yılbaşı sofraları farklı lezzetlerle renkleniyor. Yüzde 71’lik oranla mezeler yemek tercihlerinde ilk sırayı alırken; zeytinyağlılar yüzde 48’lik, ızgara kırmızı et yüzde 43’lük, etli yemekler yüzde 40’lık oranla mezeleri takip ediyor.

Migros müşterilerinin yüzde 73’ü sevdiklerinin yeni yılını hediyeyle kutlamak istiyor. Hediye alışverişinin ilk adresi yüzde 66 ile alışveriş merkezleri, yüzde 62 ile online alışveriş siteleri oluyor. Hediye alanların ilk tercihi yüzde 53 ile bu yıl da kozmetik olurken, yüzde 46’sı ev eşyaları, yüzde 41’i ise hazır giyimden yana seçim yapacağını söylüyor.