Yeni yılın ilk kahveleri McDonald’s Türkiye’den!
McDonald’s Türkiye, yeni yıl hediyesi olarak 1-7 Ocak tarihleri arasında restoranlarına gelen kahve tutkunlarına küçük boy filtre kahve veya küçük boy Americano ikram ediyor. “İyi kahve iyi fiyata” mottosuyla %100 Arabica çekirdeklerden hazırlanan yumuşak içimli kahveler, 07.00-12.00 saatleri arasında tüm misafirlere ücretsiz olarak sunuluyor.
Türkiye’nin önde gelen hızlı servis ve restoran zinciri McDonald’s Türkiye, yeni yılın ilk haftası boyunca sürecek kampanyasıyla misafirlerini sabah kahvesine davet ediyor. 1-7 Ocak arası tüm McDonald’s Türkiye restoranlarında geçerli olan kampanya ile 07.00-12.00 saatleri arasında küçük boy filtre kahve veya küçük boy Americano ücretsiz olarak kahve tutkunlarıyla buluşuyor.
“İyi kahve, iyi fiyata”
%100 Arabica çekirdeklerinden elde edilen yumuşak içimli ve lezzetli kahveleriyle öne çıkan McDonald’s Türkiye, “İyi kahve, iyi fiyata” mottosuyla gerçek kahve deneyimini tüm misafirlerine sunuyor.