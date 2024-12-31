Yeni yılın ilk kahveleri McDonald’s Türkiye’den!

Türkiye’nin önde gelen hızlı servis ve restoran zinciri McDonald’s Türkiye, yeni yılın ilk haftası boyunca sürecek kampanyasıyla misafirlerini sabah kahvesine davet ediyor. 1-7 Ocak arası tüm McDonald’s Türkiye restoranlarında geçerli olan kampanya ile 07.00-12.00 saatleri arasında küçük boy filtre kahve veya küçük boy Americano ücretsiz olarak kahve tutkunlarıyla buluşuyor.

“İyi kahve, iyi fiyata”

%100 Arabica çekirdeklerinden elde edilen yumuşak içimli ve lezzetli kahveleriyle öne çıkan McDonald’s Türkiye, “İyi kahve, iyi fiyata” mottosuyla gerçek kahve deneyimini tüm misafirlerine sunuyor.