Yeni yol haritası Bitcicoin’e ivme kazandırdı

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından Bitci’nin yerel para birimi Bitcicoin’de önemli bir yükseliş görülüyor. Borsa geçtiğimiz haftalarda Bodrum’da düzenlediği Bitci Summit ile birlikte 2023 yılına ilişkin plan ve stratejilerini açıklarken, bu sürecin ardından Bitcicoin fiyatlarında da ciddi bir artış yaşandı. Coin, son bir hafta içerisinde yaklaşık yüzde 90 oranında değer kazanırken, yatırımcılarına da yılbaşından bu yana yüzde 190’ın üzerinde bir getiri sağladı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan anket sonucunda Fan Token’lardaki pariteyi kaldıracaklarını açıklayan Bitci, son olarak ise yakım takvimini duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından da bir süredir pozitif yönlü bir trend izleyen Bitcicoin’in fiyatlarındaki yükselişte ivme kazandı.

Organizasyon yapısında değişikliğe giden kripto para borsası Bitci bir süredir sık bir şekilde yeni güncellemelerini duyuruyor. Borsa, Şubat ayının ilk günlerinde düzenlediği Bitci Summit 2023’te de bu güncellemelerin işaretini vermişti. Kripto para uzmanları, fenomenler, medya temsilcileri ve Bitci ekibi katılım gösterdiği etkinlikte borsanın 2023’teki yol haritası ve stratejileri paylaşılmıştı.