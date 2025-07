‘Yenilikçi’ insan kaynakları uygulamalarına uluslararası ödül

ForInvest, 10. Stevie Awards for Great Employers yarışmasında, teknoloji ve finans sektöründe yürüttüğü yenilikçi insan kaynakları uygulamalarıyla işveren markası ‘Lead the Journey’ ile ‘Achievement in Employer Branding’ kategorisinde ödül almaya hak kazandı. 35 ülke ve bölgeden, farklı sektör ve büyüklükteki kuruluşlar tarafından 1.000’in üzerinde başvuru yapılan insan kaynakları dünyasının en saygın ödül programlarından biri olan yarışmada ödül alan ForInvest’in işveren markası ‘Lead the Journey’in, çalışan deneyimini yalnızca bir süreç değil, bir yolculuk olarak ele alması, bu yaklaşımın, çalışan bağlılığını güçlendirmenin ötesine geçerek; ilham veren liderlik, şeffaf iletişim ve kapsayıcı bir kurum kültürüyle harmanlanmış özgün bir değer önerisi sunduğu jüri tarafından ifade edildi. Uluslararası jüri heyeti, bu stratejinin güçlü bir vizyonla örtüşmesini, sürdürülebilir bir kültür yaratma çabasını ve çalışanların gelişimine yönelik samimi yaklaşımını övgüyle değerlendirdi.

"Tüm ekibin ortak emeği var"

Alınan ödülle ilgili değerlendirmelerde bulunan ForInvest İnsan ve Kültür Direktörü Duygu Öner, bu önemli başarıyla ilgili şunları söyledi:

“Lead the Journey bizim için yalnızca bir işveren markası değil, birlikte büyümeyi ve gelişmeyi esas alan bir yol haritası. Her kararın arkasında, her gelişimin merkezinde ekip arkadaşlarımızın sesi var; çünkü bizim için bu sadece bir iş değil, tüm çalışanların birlikte liderlik ettiği bir yolculuk. Bu ödül, bu yolculuğa gönülden inanan tüm ekip arkadaşlarımızın emeğinin uluslararası arenada takdir edildiğinin bir göstergesi.”

"Stratejik değer yaratıyoruz"

ForInvest olarak, insan kaynağını stratejik bir değer yaratıcısı olarak gördüklerini söyleyen Duygu Öner, “İşveren markamız ‘Lead the Journey’ de bu anlayışın bir yansıması. Yeteneklerin potansiyelini açığa çıkarmak, her bireyin kendi liderliğini inşa etmesine alan tanımak ve bunu şirketin dönüşüm yolculuğuyla bütünleştirmek temel hedefimiz. Bu ödül, kültür odaklı büyümeye ve sürdürülebilir başarıya olan inancımızın somut bir göstergesi. Bizce geleceğin organizasyonları, teknolojinin imkânlarıyla insan odağını birlikte büyüten yapılardan oluşacak; ForInvest de bu birleşimi en güçlü şekilde hayata geçiren kurumlardan biri olma vizyonuyla ilerliyor.”

Ödül töreni New York'ta

Bu yılın kazananları, dünyanın dört bir yanından 100’ü aşkın profesyonelin yer aldığı jüri heyeti tarafından belirlendi. Dünyadaki en iyi işverenleri ve örnek gösterilen insan kaynakları profesyonellerini, ekiplerini, uygulamalarını ve İK alanındaki ürün ve hizmet sağlayıcılarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen ‘Stevie Awards for Great Employers’, kapsamında ödül almaya hak kazananlar 16 Eylül 2025 Salı günü New York City’de düzenlenecek gala gecesinde ödüllerini alacak.