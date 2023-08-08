YEO, Gürcistan’da 500 kV kapasiteli trafo merkezi kuracak

Türkiye'nin önde gelen mühendislik ve teknoloji şirketlerinden YEO Teknoloji, Gürcistanın en önemli trafo merkezi projelerinden birini yerel ortağı Bemoni şirketi ile birlikte üstlendi.

YEO ve Bemoni, Gürcistan’ın Mestia bölgesinde yapılması planlanan Idliani 500/110/35/10 kV Gaz İzoleli Trafo Merkezi’nin anahtar teslim kurulum (tasarım, mühendislik, inşaat, mekanik, elektrik, tedarik, montaj, test ve devreye alma) projesinin ihalesini kazandı. 500 kV’luk ve 33,6 milyon dolarlık proje, bu tür bir şebeke düzeyinde yapılabilecek en üst düzey projelerden biri olacak.

Gürcistan’ın enerji dönüşümüne katkıda bulunacak

Söz konusu trafo merkezi, Gürcistan’ın güvenilir enerji iletimini desteklemek ve Svaneti bölgesinde inşası planlanan toplam 200 megavat kapasiteli yeni hidroelektrik santrallerin sağlıklı bir şekilde enerji üretimine geçişine katkıda bulunmak için inşa edilecek. Ayrıca ülkenin elektrik sisteminde yenilenebilir enerjinin gelişimine destek olacak.

Projeyle birlikte Türkiye ve Gürcistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler de güçlenecek. Gürcistan’ın devlet elektrik iletim sistemi operatörü JSC Georgian State Electric System (GSE) tarafından ihalesine çıkılan anahtar teslim projeyi iş ortaklığı, 2025 yılında tamamlamayı planlıyor.