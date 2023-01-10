YEO, Kuzey Makedonya’daki RES için anlaşma sağladı

YEO Teknoloji ile Kaltun Enerji DOO Skopje, Kuzey Makedonya'da kurulacak 44 MW gücündeki rüzgar enerji santrali (RES) için anlaştı. YEO Teknoloji, projenin dizayn, mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma görevini üstlenecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 130 milyon TL'lik (6,45 milyon euro) bedelle gerçekleşecek proje ile YEO Teknoloji, uluslararası projelerine bir yenisini daha ekleyecek. 3 kıtada 30'un üzerinde ülkede 225'ten fazla projeyle Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'da enerji ve endüstriyel çözümleri yürüten YEO Teknoloji, 450'nin üzerinde çalışanıyla faaliyetlerine devam ediyor. Elektrik üretimi, iletim ve dağıtımdan enerjinin akıllı ve verimli kullanım ve uygulanmasına kadar enerjinin her alanında çözümler geliştiren YEO Teknoloji, üstlendiği projelerle yurt ekonomisine katma değer sağlıyor.