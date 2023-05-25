YEO, Romanya’daki GES yatırımına başladı

Yurt içinde ve dışında yenilenebilir enerji projeleri geliştiren YEO Teknoloji, yeni yatırımlarla Avrupa pazarında büyümeye devam ediyor. YEO, iştiraki Defic Globe ile Romanya’da güneş enerjisi santrali (GES) yatırımına başladı. Proje, 18,5 MW kapasiteyle bu yılın temmuz ayından itibaren elektrik üretmeye başlayacak. Caracal güneş enerjisi santrali, yılda 26.017 GWh enerji üretecek ve 32 bin 300 ton yani 165 bin ağaca denk gelecek kadar karbondioksit salınımını engelleyecek.

1 GW’lık yenilenebilir enerji portföyüne ulaşacak

YEO’nun yüzde 51 ortağı olduğu ve Emsolt Teknoloji ile birlikte kurduğu Defic Globe Avrupa merkezli yenilenebilir enerji projeleri geliştirme ve bunları yatırıma dönüştürme hedefiyle yoluna devam ediyor. Romanya Caracal projesi bu yatırımların ilki olma niteliğiyle YEO ve Defic Globe için önemli bir mihenk taşı oluyor. YEO, 2030 yılında kadar 1 GW’lık yenilenebilir enerji portföyüne sahip olmayı hedefliyor.

“Avrupa’da büyüme sözümüzü tutuyoruz”

Yenilenebilir enerjive dijital dönüşüm alanlarında uçtan uca çözümler sunduklarını belirten YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız, “Farklı bölgelerde sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz. Yatırımcılarımıza verdiğimiz Avrupa’da büyüme ve yatırımcı olma sözümüzü tutuyoruz. Bu hedefin önemli ayaklarından biri olan Romanya yatırımıyla Türk girişimlere öncülük edeceğiz.” dedi.