  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. YEO Teknoloji, 100 milyon dolarlık GES için Astronergy ile anlaştı
Takip Et

YEO Teknoloji, 100 milyon dolarlık GES için Astronergy ile anlaştı

YEO Teknoloji, 100 milyon dolarlık yatırımla sektörün en büyük Yap-İşlet-Devret (ESCO) güneş enerjisi santrali (GES) projesini gerçekleştirmek üzere önemli bir adım daha attı. YEO Teknoloji, santralin güneş panelleri için yerli teknolojiyle üretim yapan Astronergy ile anlaştı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YEO Teknoloji, 100 milyon dolarlık GES için Astronergy ile anlaştı
Takip Et

Türkiye’de telekomünikasyon sektöründeki en büyük Yap-İşlet-Devret (ESCO model) güneş enerjisi santrali (GES) yatırımında önemli bir adım daha atıldı.

100 milyon dolarlık GES yatırımını gerçekleştiren YEO Teknoloji, projede kullanılacak yüksek verimli güneş panellerin tedariğinde Astronergy ile anlaştı. BloombergNEF TOP-6 Tier-1 üreticisi olan ve TOPCon 4.0 hücre teknolojisinin öncüsü Astronergy, 160 MWp kurulu güce sahip santralde  güneş panellerini tedarik edecek.

Yatırım ve proje yönetiminin YEO Teknoloji’nin uzman ekipleri tarafından yürütüleceği proje kapsamında, 615 Wp çıkış gücüne sahip yerli ve yüksek verimli güneş panelleri kullanılacak.

Temiz enerjide örnek model

İmza töreninde konuşan YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız şunları söyledi:

“YEO Teknoloji olarak üç kıtada 400’ün üzerinde projeyi tamamladık. Vodafone Türkiye ile hayata geçirdiğimiz bu çalışma, ülkemizde Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştirilen en büyük güneş enerjisi projesi olmasının yanı sıra, sürdürülebilir enerjiye geçişte örnek teşkil eden bir model. Şimdi de bu önemli projede, yerli teknolojiyle üretilen yüksek verimli güneş panelleri için Astronergy ile yolumuza devam edeceğiz. Birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne önemli bir katkı sunacağız. Net sıfır karbon emisyonu hedefi doğrultusunda ilerleyen bir kurum olarak, bu dönüşüme destek olmaktan dolayı mutluyuz. 3D diye tanımladığımız dekarbonizasyon, desantralizasyon ve dijitalizasyon odaklı çalışmalarımızla ‘Bizce mümkün’ diyerek daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz.”

Yerli teknolojiyle katkı sağlayacak

Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Astronergy Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya ise şöyle konuştu:

“Türkiye pazarında faaliyet gösteren global bir enerji şirketi olarak iş ortaklarımıza her daim yenilikçi çözümler sunuyoruz. Bugün Astronergy olarak YEO Teknoloji ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma kapsamında, lider telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Vodafone’un güneş enerjisi projesine Astronergy panelleri ile katkı sağlayacağız. Yerli üretim ve ileri teknolojiye sahip panellerimizle Türkiye’nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Vodafone’un sürdürülebilirlik vizyonunu destekleyecek bu büyük ölçekli projede YEO ile güçlerimizi birleştirmek bizim için çok kıymetli. Anlaşmanın tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim.”

İşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleriİşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleriŞirket Haberleri
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası 4 senaryoEn düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte olası 4 senaryoEkonomi
Türk Telekom'un 5G destekli VR teknolojisi AKM'de deneyimlendiTürk Telekom'un 5G destekli VR teknolojisi AKM'de deneyimlendiŞirket Haberleri
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 6 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Şirket Haberleri
İşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleri
İşte Avrupa'nın en değerli 10 şirketi ve piyasa değerleri
Tosyalı’dan bir ilk daha: Demir cürufundan asfalt!
Tosyalı’dan bir ilk daha: Demir cürufundan asfalt!
Türk Telekom'un 5G destekli VR teknolojisi AKM'de deneyimlendi
Türk Telekom'un 5G destekli VR teknolojisi AKM'de deneyimlendi
Ülker Bisküvi’ye, 5 yıl vadeli 250 milyon ABD doları sendikasyon kredisi
Ülker Bisküvi’ye, 5 yıl vadeli 250 milyon ABD doları sendikasyon kredisi
ASELSAN, Tekno Macera'yı Malatya'da çocuklarla buluşturdu
ASELSAN, Tekno Macera'yı Malatya'da çocuklarla buluşturdu
Türkiye'nin araç kiralama devi satıldı! KAP'a açıklama yapıldı
Türkiye'nin araç kiralama devi satıldı! KAP'a açıklama yapıldı