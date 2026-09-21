YEO Teknoloji Azerbaycan'da dev anlaşmaya imza attı.

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YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ (YEOTK), Azerbaycan'ın enerji şebeke işletmecisi Azerenerji CJSC ile 250 MWh kapasiteli Batarya Enerji Depolama Sistemi kurulumu için 58,6 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre proje, finansman dahil anahtar teslim olarak EPC-F (Mühendislik, Tedarik, İnşaat ve Finansman) modeliyle gerçekleştirilecek.

Finansmanda 4 yıllık geri ödeme süresi

Projenin finansmanı, toplam 4 yıllık geri ödeme süresiyle yerel bankalar aracılığıyla sağlanacak. YEO Teknoloji, yeni iş ilişkisinin şirketin kârlılığı ve cirosu üzerinde olumlu etki yaratacağını bildirdi.

Proje kapsamında batarya, PCS, BMS ve EMS sistemlerinin mühendislik, tedarik, inşaat, kurulum ve devreye alma çalışmalarının yanı sıra yüksek gerilim trafo merkezi ve şebeke entegrasyonu gerçekleştirilecek.

Bir yıl içinde devreye alınacak

İnşaat çalışmalarına kısa sürede başlanması planlanırken, sistemin tamamının bir yıl içerisinde devreye alınması hedefleniyor.

Projede kullanılacak bataryalar YEO Teknoloji'nin grup şirketi REAP Battery tarafından üretilecek.

Yeni proje, 2025 yılında sözleşmeleri imzalanan ve 2026'nın ikinci çeyreğinde devreye alınan toplam 500 MWh kapasiteli iki enerji depolama sisteminin ardından hayata geçirilecek.

Şirket, 250 MWh kapasiteli yeni projenin Azerbaycan'ın enerji depolama alanındaki bölgesel konumunu güçlendireceğini belirtti.