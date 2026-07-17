YEO Teknoloji İngiltere'de yeni projelere imza attı

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. (YEOTK), yüzde 75 oranında pay sahibi olduğu Birleşik Krallık merkezli bağlı ortaklığı Rey Renewable Energy Ltd ile Bluefield Solar Income Fund'ın proje şirketleri arasında İngiltere'de üç güneş enerjisi santralinin kurulmasına yönelik sözleşmeler imzalandığını duyurdu.

Sözleşmeler, İngiltere'nin kuzeydoğusunda yer alan üç ayrı sahada toplam 196 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi santrallerinin anahtar teslim kurulmasını kapsıyor.

Sözleşme kapsamında mühendislik ve tasarım, ekipman ve malzeme tedariki, inşaat ve montaj, test ve devreye alma süreçlerinin yanı sıra santrallerin işletmeye alınmasının ardından iki yıl süreyle işletme ve bakım hizmetleri de Rey Renewable Energy Ltd tarafından yürütülecek.

Şirket açıklamasında söz konusu anlaşmanın, YEO Teknoloji'nin Birleşik Krallık pazarındaki büyüme stratejisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğu belirtildi.

Bluefield Solar Income Fund'ın 31 Aralık 2025 itibarıyla büyük bölümü Birleşik Krallık'ta bulunan toplam 852 MW kurulu güce sahip güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin yatırımcısı ve işletmecisi olduğu bilgisi de paylaşıldı.